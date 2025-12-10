Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Президент же сказал, что (в этот вопрос — ред.) было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание (как действовать — ред.). Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц», — заявил Песков.

Узнать больше по теме
Юридическое лицо: особенности и правила регистрации
Все мы знаем о правах и обязанностях физических лиц, к которым относятся все граждане страны. Но Гражданский кодекс РФ включает также понятие «юридическое лицо». Расскажем о регистрации и управлении работой организации.
Читать дальше