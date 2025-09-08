Песков ответил на угрозы США ужесточить санкции против России

«Это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние четыре года, никакого эффекта не возымело», — сказал пресс-секретарь президента. По его словам, «никакие санкции» не смогут заставить Россию изменить свою последовательную позицию и отказаться от проведения военной операции на Украине.