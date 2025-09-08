Песков ответил на угрозы США ужесточить санкции против России

Журналист опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент беседы с Песковым, записанной на борту самолета.
«Это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние четыре года, никакого эффекта не возымело», — сказал пресс-секретарь президента. По его словам, «никакие санкции» не смогут заставить Россию изменить свою последовательную позицию и отказаться от проведения военной операции на Украине.
Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что «санкции — это повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла» прежде всего Украина и ее европейские союзники.
«Они делают все возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции», — добавил он.
В воскресенье, 7 сентября президент США Дональд Трамп сообщил о готовности перейти ко второй фазе санкций против России, ответив утвердительно на соответствующий вопрос журналиста.
В тот же день глава Минфина США Скотт Бессент заявил о планах Вашингтона усилить санкции против Москвы, если этот шаг поддержит Европа. По его мнению министра, санкции могут убедить Россию пойти на переговоры об урегулировании конфликта на Украине.
Введение санкций обсуждалось Трампом с европейскими лидерами 4 сентября во время онлайн-встречи. В частности американский президент потребовал от них прекратить закупки российской нефти.
Associated Press со ссылкой на источник сообщило, что в понедельник, 8 сентября, группа европейских чиновников посетит Минфин США, чтобы обсудить разные меры экономического давления на Россию, включая новые санкции.