Песков: никто не хочет делить с Бельгией ответственность за изъятие активов РФ

Глава Euroclear Валери Урбен ранее в интервью телеканалу RTBF назвала планы ЕК по активам РФ нереалистичными и предупредила об их огромных рисках как для Бельгии, так и для всей мировой финансовой системы в целом. Она высказала мнение, что это может привести к банкротству Euroclear, и подтвердила намерение оспаривать этот план в суде, если страны ЕС на саммите 18—19 декабря его поддержат.