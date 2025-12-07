Ричмонд
Песков: никто не хочет делить с Бельгией ответственность за изъятие активов РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Никто не хочет делить ответственность с Бельгией за возможное изъятие российских активов, но «деньги очень хотят». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, кадры показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

Источник: РИА "Новости"

«Бельгийцы разумно совершенно говорят, что, послушайте, у нас будет и страновая ответственность, и личная ответственность персональная, юридическая за эти шаги», — отметил представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, никто не хочет делить ответственность с Бельгией и давать ей гарантии.

«Делить с ними ответственность никто не хочет, но деньги очень хотят», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Из €210 млрд, замороженных в Европе, большая часть (€185 млрд) блокирована на счетах депозитария Euroclear в бельгийской юрисдикции. Поэтому правительство Бельгии выступает против этого плана, опасаясь, что основной удар ответных мер РФ придется на королевство.

Глава Euroclear Валери Урбен ранее в интервью телеканалу RTBF назвала планы ЕК по активам РФ нереалистичными и предупредила об их огромных рисках как для Бельгии, так и для всей мировой финансовой системы в целом. Она высказала мнение, что это может привести к банкротству Euroclear, и подтвердила намерение оспаривать этот план в суде, если страны ЕС на саммите 18—19 декабря его поддержат.

