Песков назвал «Силу Сибири — 2» коммерческой сделкой

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». «Сила Сибири — 2» — проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.
«Это коммерческая сделка, это не политическая сделка, а именно коммерческая. Коммерческая сделка может быть только взаимовыгодная», — сказал Песков, отвечая на вопрос, соблюдены ли интересы РФ в соглашении.
