Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал «Силу Сибири — 2» коммерческой сделкой

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Соглашение по проекту «Сила Сибири — 2» является коммерческой сделкой, а не политической, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». «Сила Сибири — 2» — проект поставок газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт по проекту будет рассчитан на 30 лет.

«Это коммерческая сделка, это не политическая сделка, а именно коммерческая. Коммерческая сделка может быть только взаимовыгодная», — сказал Песков, отвечая на вопрос, соблюдены ли интересы РФ в соглашении.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Узнать больше по теме
«Газпром»: о положении газового гиганта на фондовом рынке в 2025 году
Мировая энергосистема активно развивается, и компания «Газпром» остается одним из крупнейших ее участников. В этом материале расскажем, как инвестировать в ценные бумаги предприятия и какие прогнозы дают эксперты о стоимости его акций.
Читать дальше