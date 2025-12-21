Ричмонд
Песков: бремя на малый бизнес будет снижаться при обелении экономики

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия сейчас работает над обелением своей экономики, и по мере продвижения этого процесса бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет снижаться. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя изменения по налоговым патентам.

Источник: Reuters

«Давайте не забывать, что налоговая служба у нас на чем концентрируется и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса: нельзя заниматься дроблением бизнеса, чтобы сохранить этот статус. Этим занимались очень многие. И вот этот фактор обеления экономики — неотъемлемая составная часть всей финансовой политики. И по мере обеления экономики как раз вот это бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться», — отметил он.

Песков также обратил внимание, что для МСП существует целый ряд электронных сервисов, которые помогают разобраться с налогами и позволяют не тратить средства на найм бухгалтеров. «Они могут воспользоваться [сервисами] и тем самым облегчить финансовую нагрузку», — добавил представитель Кремля.

Малый бизнес: инструкция для начинающих предпринимателей в 2025 году
Развитие собственного дела — непростая, но увлекательная задача. Знание основ ведения малого бизнеса, правильный выбор стратегии и опора на государственную поддержку — вот залог процветания в конкурентной среде. В статье расскажем о преимуществах и недостатках такого предпринимательства, о доступных мерах господдержки, а также о самых перспективных отраслях в 2025 году.
