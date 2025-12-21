Песков: бремя на малый бизнес будет снижаться при обелении экономики

«Давайте не забывать, что налоговая служба у нас на чем концентрируется и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса: нельзя заниматься дроблением бизнеса, чтобы сохранить этот статус. Этим занимались очень многие. И вот этот фактор обеления экономики — неотъемлемая составная часть всей финансовой политики. И по мере обеления экономики как раз вот это бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться», — отметил он.