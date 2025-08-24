Пешком с мешком: почему в России контрабанда налички бьет рекорды

Приведенные цифры — абсолютный рекорд за весь период ведения статистики. Для сравнения: годом ранее подобных эпизодов было на 13% меньше, а в денежном выражении незаконно перемещенные суммы не превышали 922 млн рублей. Теперь же объем контрабанды вырос почти на треть. Главная особенность нынешнего периода в том, что речь идет не только о банальном недекларировании нескольких десятков тысяч долларов, но и о систематических попытках вывезти капитал в обход прямого запрета, введенного еще весной 2022 года. Согласно действующим правилам, сегодня из России можно вывезти не более $10 тысяч наличной валюты на одного человека, при этом любая сумма выше подлежит обязательному декларированию, а свыше $100 тысяч требуется подтвердить документы о происхождении денег.