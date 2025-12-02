Первый зампред ВТБ Пьянов дал совет, куда вложить деньги прямо сейчас

Рассуждая о преимуществах вклада в банке и акций на фондовом рынке, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов порекомендовал рублевый депозит. Об этом он рассказал в ходе брифинга в рамках форума «Россия зовет!». Слова топ-менеджера передает корреспондент «РБК Инвестиций».
Пьянов отметил два фактора, которые нужно учитывать российскому инвестору в текущих условиях:
Ставки по депозитам опережают темпы инфляции. По словам Пьянова, это необычная ситуация для российского рынка. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде ноября составила 15,5%. Инфляция в годовом выражении, по состоянию на 24 ноября была равна 6,92%, подсчитали в Минэкономразвития.
Крепкий рубль. Из России ушли привычные валюты для накопления, остался только китайский юань. «Нет больше тихих гаваней, где можно было бы спокойно, независимо от каких-то геополитических пертурбаций, производить накопления», — отметил он. С начала года официальный курс доллара к рублю снизился на более чем на 23%, до ₽77,7027. Этот фактор, по мнению Пьянова, способствует тому, что рубль «обречен на сравнительную крепость».
Банкир отметил, что если учитывать эти вводные, то для инвестора, который имеет низкий аппетит к риску и у которого может возникнуть необходимость срочно вывести средства, лучшим вариантом будут рублевые депозиты.
Что касается акций, то Пьянов отметил, что их дивидендная доходность сейчас уступает депозитам. Однако в будущем он не исключает, что наступит момент перелома.
«Где то есть в будущем точка перегиба, когда снижение ставки ключевой и ставки депозита будет приводить к выходу акций на первый план. Является ли это периодом 2026 года — сомневаюсь, если не будет только какого-то неожиданного сценария. Если мы говорим о текущем положении вещей, то по сути нужно моделировать дивидендную доходность против ставки депозита — это будет точкой перекладывания депозита в акции», — резюмировал первый зампред ВТБ.
В сентябре в эфире Радио РБК Пьянов дал совет россиянам, куда вложить ₽1 млн. Тогда он выделил две группы инвесторов: традиционный и прогрессивный. «Для первого типа лучший вариант вложения ₽1 млн сейчас — это по-прежнему банковский вклад. Для второго типа инвесторов — это фонды денежного рынка», — сказал топ-менеджер.
Ранее на этот же вопрос отвечал и глава группы Андрей Костин. Его выбор — также депозит в банке, т.к. «такое уникальное время может не повториться еще долго». «Даже 15% по депозитам — это очень высокая ставка при крепком рубле, а я не уверен, что будут предприняты меры по его ослаблению», — сказал он.
Экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов полагает, что фондовый рынок при ключевой ставке даже на уровне 15% (текущая ставка 16,5%), не интересен ни розничному, ни институциональному инвестору. «Для обычного человека депозит остается на следующий год устойчивой основой инвестиционного портфеля», — резюмировал эксперт.
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.