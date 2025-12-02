Первый зампред ВТБ Пьянов дал совет, куда вложить деньги прямо сейчас

«Где то есть в будущем точка перегиба, когда снижение ставки ключевой и ставки депозита будет приводить к выходу акций на первый план. Является ли это периодом 2026 года — сомневаюсь, если не будет только какого-то неожиданного сценария. Если мы говорим о текущем положении вещей, то по сути нужно моделировать дивидендную доходность против ставки депозита — это будет точкой перекладывания депозита в акции», — резюмировал первый зампред ВТБ.