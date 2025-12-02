Ричмонд
Первый зампред ВТБ Пьянов дал совет, куда вложить деньги прямо сейчас

Дивидендная доходность по российским акциям уступает ставке по вкладу, поэтому лучшим инструментом для инвестиций сейчас является депозит, считает первый зампред ВТБ. Но в будущем не исключено, что ситуация перевернется.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РБК Инвестиции

Рассуждая о преимуществах вклада в банке и акций на фондовом рынке, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов порекомендовал рублевый депозит. Об этом он рассказал в ходе брифинга в рамках форума «Россия зовет!». Слова топ-менеджера передает корреспондент «РБК Инвестиций».

Пьянов отметил два фактора, которые нужно учитывать российскому инвестору в текущих условиях:

Ставки по депозитам опережают темпы инфляции. По словам Пьянова, это необычная ситуация для российского рынка. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде ноября составила 15,5%. Инфляция в годовом выражении, по состоянию на 24 ноября была равна 6,92%, подсчитали в Минэкономразвития.

Крепкий рубль. Из России ушли привычные валюты для накопления, остался только китайский юань. «Нет больше тихих гаваней, где можно было бы спокойно, независимо от каких-то геополитических пертурбаций, производить накопления», — отметил он. С начала года официальный курс доллара к рублю снизился на более чем на 23%, до ₽77,7027. Этот фактор, по мнению Пьянова, способствует тому, что рубль «обречен на сравнительную крепость».

Банкир отметил, что если учитывать эти вводные, то для инвестора, который имеет низкий аппетит к риску и у которого может возникнуть необходимость срочно вывести средства, лучшим вариантом будут рублевые депозиты.

Что касается акций, то Пьянов отметил, что их дивидендная доходность сейчас уступает депозитам. Однако в будущем он не исключает, что наступит момент перелома.

«Где то есть в будущем точка перегиба, когда снижение ставки ключевой и ставки депозита будет приводить к выходу акций на первый план. Является ли это периодом 2026 года — сомневаюсь, если не будет только какого-то неожиданного сценария. Если мы говорим о текущем положении вещей, то по сути нужно моделировать дивидендную доходность против ставки депозита — это будет точкой перекладывания депозита в акции», — резюмировал первый зампред ВТБ.

В сентябре в эфире Радио РБК Пьянов дал совет россиянам, куда вложить ₽1 млн. Тогда он выделил две группы инвесторов: традиционный и прогрессивный. «Для первого типа лучший вариант вложения ₽1 млн сейчас — это по-прежнему банковский вклад. Для второго типа инвесторов — это фонды денежного рынка», — сказал топ-менеджер.

Ранее на этот же вопрос отвечал и глава группы Андрей Костин. Его выбор — также депозит в банке, т.к. «такое уникальное время может не повториться еще долго». «Даже 15% по депозитам — это очень высокая ставка при крепком рубле, а я не уверен, что будут предприняты меры по его ослаблению», — сказал он.

Экономист, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов полагает, что фондовый рынок при ключевой ставке даже на уровне 15% (текущая ставка 16,5%), не интересен ни розничному, ни институциональному инвестору. «Для обычного человека депозит остается на следующий год устойчивой основой инвестиционного портфеля», — резюмировал эксперт.

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

