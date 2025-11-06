Ричмонд
Первый за 30 лет железнодорожный состав из России прибыл в Армению

Первый за более чем 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению по новому маршруту, который проходит через Грузию и Азербайджан. На нем доставили более 1 тыс. тонн пшеницы.

Источник: AP 2024

Экспортную поставку осуществила российская компания «Грейн Гейтс». Пшеницу третьего класса привезли из Ульяновской области в 15 вагонах-зерновозах. Минтранс России сообщил, что до конца января в Армению отправят еще 132 вагона с пшеницей.

Вице-премьер России Алексей Оверчук поблагодарил власти Азербайджана и Грузии за «деблокировку транспортных связей». «Это событие — реальный, осязаемый вклад в установление мира на Южном Кавказе, свидетельство нашей работы во благо региональной стабильности», — добавил Оверчук (цитата по «РИА Новости»).