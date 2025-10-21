Первый газ: Шри-Ланка и РФ за четыре года могут создать СПГ-терминал

— У нас уже есть три электростанции общей мощностью 1 тыс. МВт, которые могут работать на СПГ, но они работают на дизельном топливе. Мы планируем перевести эти электростанции на СПГ, но у нас нет ни хранилищ, ни мощностей для его поставок. Сейчас мы ищем способ начать строительство первых мощностей для СПГ, — сказал «Известиям» министр энергетики страны Кумара Джаякоди. — Нам нужны девелоперы, инвесторы, чтобы сделать это с помощью долгосрочного контракта. Мы должны наращивать мощности сообща. Именно поэтому мы ищем партнера из России.