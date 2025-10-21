Первый газ: Шри-Ланка и РФ за четыре года могут создать СПГ-терминал

Строительство СПГ-терминала в Шри-Ланке при участии компаний из России могло бы занять от трех до четырех лет, заявил министр энергетики страны Кумара Джаякоди. Стабильный импорт газа по справедливым ценам чрезвычайно важен для Шри-Ланки, поскольку она регулярно испытывает энергетический дефицит, отмечают эксперты. Участвовать в создании СПГ-инфраструктуры в стране могли бы компании «Новатэк» и «Газпром», считают в Госдуме. Об экспорте российского СПГ в страны Восточной и Юго-Восточной Азии и позициях РФ на этом рынке — в материале «Известий».
Сотрудничество РФ и Шри-Ланки
Шри-Ланка рассчитывает, что российские компании примут участие в создании инфраструктуры, необходимой для приема сжиженного природного газа (СПГ). Затем РФ могла бы экспортировать свой СПГ на Шри-Ланку, говорят в республике. Стороны обсуждают перспективы совместных проектов в области энергетики.
— У нас уже есть три электростанции общей мощностью 1 тыс. МВт, которые могут работать на СПГ, но они работают на дизельном топливе. Мы планируем перевести эти электростанции на СПГ, но у нас нет ни хранилищ, ни мощностей для его поставок. Сейчас мы ищем способ начать строительство первых мощностей для СПГ, — сказал «Известиям» министр энергетики страны Кумара Джаякоди. — Нам нужны девелоперы, инвесторы, чтобы сделать это с помощью долгосрочного контракта. Мы должны наращивать мощности сообща. Именно поэтому мы ищем партнера из России.
Время строительства терминала будет зависеть от условий соглашения, пояснил он.
— Он может быть построен в течение трех-четырех лет, — считает министр.
Перспективы сотрудничества в энергетике между РФ и Шри-Ланкой обсуждались 15 октября: Кумара Джаякоди провел переговоры с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым. Ланкийская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве в области поставок угля, нефти, нефтепереработки и СПГ.
В апреле Минэнерго РФ заявило, что российские компании могут заняться на Шри-Ланке модернизацией и строительством энергетической инфраструктуры, в том числе для СПГ. Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок сырья в республику.
Впервые тендер на создание СПГ-терминала был объявлен в 2021 году. Тогда речь шла о плавучей установке хранения и регазификации (FSRU). В июне этого года власти объявили новый тендер. Использование сжиженного газа вместо дизельного топлива позволило бы снизить цены на электроэнергию. К слову, энергодефицит — одна из наиболее острых проблем для Шри-Ланки. Так, в 2022 году в результате протестов на фоне топливного кризиса ушел в отставку президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса.
— Проблема энергодефицита на Шри-Ланке вообще перманентна, потому что там нет газовых месторождений. При этом газ активно используется в быту (газовые баллоны), и его импортируют, — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель Центра Индоокеанского региона Алексей Куприянов. — Проблемы с поставками, в том числе газа, стали мощным триггером для экономического кризиса и народного недовольства в свое время.
Поставлять СПГ на Шри-Ланку могли бы «Новатэк» и «Газпром», считает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Он подчеркнул, что взаимодействие в энергетике носит, как правило, стратегический характер.
— Сотрудничество по развитию СПГ-индустрии, в том числе по терминалам — конечно, в этом можно и нужно участвовать, — сказал Павел Завальный «Известиям». — После решений, которые будут приниматься в том же Евросоюзе (о запрете импорта СПГ из РФ. — Ред.), у нас будут освобождаться объемы производства газа на экспорт. Конечно, надо наращивать сотрудничество со странами АТР.
СПГ из России экспортируют несколько крупно- и среднетоннажных предприятий: «Сахалин-2» и «Газпром СПГ Портовая» (контролирует «Газпром»), а также «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» (контролирует «Новатэк»).
«Новатэк» и «Газпром» заинтересованы в поставках СПГ на Шри-Ланку, отметил в разговоре с «Известиями» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. При этом обе компании пока не обладают технологиями для строительства крупнотоннажных СПГ-проектов — что заводов по сжижению, что регазификационных терминалов.
— Эти компании могут и инвестировать в строительство СПГ-инфраструктуры, конечно, но сама Шри-Ланка может испугаться того, что против российских компаний введут санкции и проект из-за этого может остановиться, — пояснил аналитик.
«Известия» направили запросы в «Новатэк» и «Газпром» о возможности участия в создании СПГ-терминала на Шри-Ланке.
Куда еще Россия экспортирует газ
Азия — крупнейший потребитель газа в мире и перспективный рынок для российских экспортеров. К 2030 году на этот макрорегион будет приходиться около 70% мирового экспорта СПГ, считают аналитики Morgan Stanley. Наиболее перспективным рынком служит Китай. Крупнейшие импортеры также — Япония и Южная Корея.
В августе Россия была третьим по объему экспортером СПГ в Китай — 976 тыс. т, сообщают в главном таможенном управлении КНР. Суммарно в этом же месяце РФ поставила крупнейшим азиатским покупателям (Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань) 1,707 млн т при общем объеме производства в 2,141 млн т.
Индия также достаточно перспективный импортер сжиженного газа, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов. Несмотря на то, что одними из основных покупателей СПГ остаются европейские страны, спрос на сжиженный газ будет увеличиваться в Азии, отмечает аналитик.
— За последние 10 лет Европа стала не самым привлекательным рынком. Для понимания: Китай потребляет газа больше, чем ЕС и Великобритания вместе взятые. В этом году потребление газа должно вырасти примерно на 1,6%. Учитывая, что его потребление превышает 4 трлн куб. м в целом по планете, 1,6% — порядка 60 млрд куб. м. В следующем году прирост ожидается на 1,8%, — заявил он «Известиям».
Ранее Россия заявляла о готовности поставлять СПГ в Таиланд, Малайзию, на Филиппины. Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва и Джакарта активно ведут переговоры об участии российских предприятий в экономической жизни Индонезии, в том числе в поставках СПГ. Кроме того, аналитики подчеркивают, что наиболее перспективным рынком для российского сжиженного газа в долгосрочной перспективе будут также и другие страны АСЕАН — Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Сингапур.