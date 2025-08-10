Первым долгом: половина клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нужд

Половина клиентов микрофинансовых организаций берут займы для оплаты ЖКХ и повседневных нужд. Причем число таких людей растет, отмечают эксперты. Это связано с тем, что банки ужесточили одобрение кредитов, людям приходится сразу оплачивать крупные покупки — у них нет возможности погашать сумму, например, на протяжении года с помощью ссуды. Из-за этого им всё чаще не хватает денег на базовые потребности. Рост доходов населения также замедляется. Почему тренд может быть тревожным сигналом и что он говорит о покупательной способности населения — в материале «Известий».
На что россияне берут займы в МФО
Наиболее распространенная причина обращения россиян в МФО — это не импульсивные покупки, а базовые расходы. Среди них — оплата коммунальных услуг и другие запланированные повседневные траты. Об этом «Известиям» сообщили крупные игроки рынка.
Займы на ежедневные покупки действительно составляют значительную долю, подтвердил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. Доля таких ссуд здесь составляет 46%, уточнил он. При этом общее количество заявок на получение средств за первые шесть месяцев 2025-го превысило 4,4 млн. За аналогичный период 2024-го их было меньше — 4,28 млн. Число обращений прирастает за счет новой молодой аудитории, а также перетока клиентов из банков, уверены в компании.
Доля займов на базовые потребительские нужды, к которым относятся товары и услуги повседневного спроса, в первом полугодии 2025-го составила 42%, следует из статистики Webbankir. Из них заметно растет число займов на оплату коммунальных услуг: по сравнению с первым полугодием 2024-го — почти на четверть. В компании видят несколько причин этого тренда.
— Многие люди привыкли использовать займы в МФО, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, несмотря на высокую инфляцию. Кроме того, из-за высокой ключевой ставки и регуляторных ограничений банки серьезно повысили требования к клиентам. МФО тоже вынуждены более внимательно оценивать заемщиков, особенно с высокой долговой нагрузкой. Тем не менее получить заем здесь всё равно проще, — обозначил гендиректор финансовой онлайн-платформы Андрей Пономарев.
«Известия» также обратились в Банк России с вопросом, видят ли там риски роста микроссуд на повседневные нужды. В ЦБ подтвердили, что у клиентов с небольшим займом в структуре расходов действительно преобладают траты на товары первой необходимости. Но регулятор обеспокоен и тем, что значительная доля ссуд также тратится на погашение предыдущих кредитов, что вовлекает человека в долговую спираль.
Когда кредиты станут доступнее
Опрошенные «Известиями» эксперты также подтвердили, что число заемщиков, оформляющих микрозаймы на оплату ЖКХ и других базовых потребностей, в 2025 году заметно выросло. Теперь это почти половина от всех клиентов МФО.
— По сравнению с 2024 годом доля таких займов выросла примерно на 10−15%. Особенно заметен скачок на фоне высокой инфляции в сегменте продовольствия, — указал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
По его словам, повышение спроса на займы, оформляемые для нужд первой необходимости, связано с ужесточением банками выдачи кредитов наличными.
— Это стало своего рода обходным путем, позволяющим получить финансирование в условиях, когда по обычным потребкредитам банки либо отказывают, либо предлагают заведомо невыгодные условия. В итоге формально займы стали использоваться для покрытия тех базовых нужд. Такая подмена целей затрудняет оценку реальной кредитной нагрузки и делает рынок менее прозрачным, — пояснил Владимир Чернов.
Снижение доступности банковских кредитов действительно вызывает рост спроса на микрозаймы, обратил внимание независимый эксперт Андрей Бархота. Помимо них, альтернативой кеш-кредиту могут быть также ломбардные ссуды и кредиты под залог автомобиля, что гораздо менее популярно, добавил он.
Риски, связанные с этим трендом, значительные, предупреждает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Во-первых, это означает рост долговой нагрузки у социально уязвимых групп, так как займы на первоочередные нужды часто берутся в отчаянии. Во-вторых, это угроза для устойчивости самих МФО, а просрочка в этом сегменте растет. Кроме того, в социальном и макроэкономическом контекстах это тревожный сигнал о снижении покупательной способности населения и рисках роста бедности, заключил эксперт.
В ближайшее время банки не будут ослаблять требования к новым заемщикам и приток клиентов в МФО продолжится, прогнозирует Андрей Бархота. В этом году уже растет уровень просрочки россиян по кредитам, и к концу года объемы невозвратных кредитов увеличатся, считает эксперт. В следующие месяцы доступность финансирования не будет повышаться, тогда как спрос на кредиты продолжит расти.
С другой стороны, к концу года ЦБ может снизить ключевую ставку до 15%, ожидают участники рынка. За счет этого ссуды в банках будут дешеветь и станут доступнее для людей.