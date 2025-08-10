Первым долгом: половина клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нужд

Половина клиентов микрофинансовых организаций берут займы для оплаты ЖКХ и повседневных нужд. Причем число таких людей растет, отмечают эксперты. Это связано с тем, что банки ужесточили одобрение кредитов, людям приходится сразу оплачивать крупные покупки — у них нет возможности погашать сумму, например, на протяжении года с помощью ссуды. Из-за этого им всё чаще не хватает денег на базовые потребности. Рост доходов населения также замедляется. Почему тренд может быть тревожным сигналом и что он говорит о покупательной способности населения — в материале «Известий».