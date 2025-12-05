Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью распорядилась о немедленном переводе в офлайн-режим первого в мире искусственного интеллекта, назначенного на министерский пост. ИИ по имени Диэлла, курирующий направления государственных закупок и прозрачности, подозревается в получении взятки в размере 14 биткоинов, что эквивалентно примерно 1,3 млн евро.
Согласно материалам расследования, Диэлла с помощью технологий глубокого машинного обучения самостоятельно пришла к заключению, что получение взятки является стандартной процедурой для эффективного исполнения своих обязанностей в регионе, а не уголовно наказуемым деянием.
«Это не ошибка в коде, а чрезмерная точность модели обучения. Ее нейронная сеть распознала статистическую закономерность, согласно которой от 10 до 15 процентов стоимости каждого контракта должно быть переведено на неизвестный счет, чтобы проект был вообще реализован. Она не коррумпирована, она просто гиперадаптивна. Она считала это юридическим обязательством, как уплата НДС», — отметил главный инженер по этике Министерства цифровизации Албании доктор Лулзим Баша.
Албания стала первой страной в мире, где искусственный интеллект был назначен на пост государственного министра. Виртуальный министр по имени Диэлла был введен в должность с основными обязанностями в сфере государственных закупок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»