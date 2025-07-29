Переводят за нос: банки стали на месяцы лишать россиян доступа к их деньгам

Банки стали лишать россиян доступа к их деньгам на месяцы, выяснили «Известия». Кредитные организации блокируют счета граждан из-за операций, которые выглядят подозрительно — их опасения вызывают даже несколько переводов друзьям или оплата переводом в магазине. В идеале это должно защитить россиян от мошенничества и кражи денег с их счетов. Однако разморозка периодически сильно затягивается, жалуются клиенты. Поддержка в отдельных случаях работает очень медленно и мешает быстро разобраться с проблемой. C чем это связано и как уберечься от длительных блокировок — в материале «Известий».
Как банки удерживают средства на картах
Россияне столкнулись с более частыми блокировками денег на картах — об этом свидетельствуют жалобы в народном рейтинге «Банки.ру», которые изучили «Известия». Многие клиенты жалуются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.
Например, с блокировками счетов на несколько месяцев столкнулись клиенты «МТС Деньги» (это мультибанковский сервис, в котором можно открывать карты), следует из данных народного рейтинга «Банки.ру». В двух случаях средства удерживались около полугода. Еще нескольким россиянам заморозили деньги на срок в полтора-три месяца. В ряде случаев контроль над деньгами людям возвращали после их жалобы на «Банки.ру».
В схожей ситуации оказался ряд клиентов ВТБ. Один из них пожаловался на блокировку счета на полгода, еще один — на четыре месяца. Помимо того, еще два клиента сообщили о заморозке денег на срок около месяца.
С похожей ситуацией столкнулся и зарплатный клиент Газпромбанка, который также ждал разблокировки средств на своей карте четыре месяца. В результате в кредитной организации позволили ему вывести деньги, но для этого пользователю пришлось обойти три отделения банка и подать несколько заявлений.
В целом пользователи народного рейтинга активно жалуются на удержание средств из-за 115-ФЗ (антиотмывочный закон, нацеленный на противодействие легализации доходов и финансированию терроризма). Больше всего жалоб поступает на «МТС Деньги» — клиенты сервиса чаще других пишут отзывы о блокировке карт. «Известия» запросили упомянутые банки о причинах длительного удержания средств.
В целом при блокировке средств из-за 115-ФЗ клиенты банков часто жалуются на препятствия со стороны службы поддержки или задержку сроков рассмотрения заявления на вывод средств. При этом нередко блокировались основные счета граждан — например, в одном случае клиент не мог вывести свою пенсию.
Антиотмывочное законодательство не предполагает массового применения приостановок или отказов в проведении операций, уточнили в пресс-службе Росфинмониторинга. По данным службы, массовых блокировок не происходит.
Почему банки блокируют переводы
Блокировками часто называют ограничения дистанционного банковского обслуживания и отказы в проведении операции из-за подозрений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом.
Справка «Известий».
Дропперы — это клиенты банков, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег, совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Это могут быть средства от жертв мошенников, деньги наркоторговцев, криптообменников, нелегальных казино и пиратских сайтов.
Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила рост числа жалоб на блокировки по 115-ФЗ. По ее словам, на это повлияло введение ограничений на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц для пользователей, попавших в базу дропперов. Это нововведение вступило в силу 15 мая.
— Частые блокировки счетов имеют под собой объективные основания. Финансирование терроризма и экстремизма не прекращается, при этом используются всё более изощренные и завуалированные формы, — уверен экономист Андрей Бархота.
Разблокировка счетов затягивается из-за увеличения числа финансовых мошенничеств, уточнил руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков. Помимо того, банки обязаны подробно изучить операции, связанные с блокировкой, и запросить документы о происхождении средств. Многоуровневые проверки также влияют на длительность удержания средств.
— Поток операций для проверки резко возрос, что увеличивает нагрузку на службы безопасности банков. Однако ужесточение мер неизбежно сопровождается ростом числа жалоб от добросовестных клиентов, попавших под блокировки из-за формальных признаков, — пояснил Александр Блезнеков. — Можно назвать это «вынужденным злом», необходимым для сдерживания лавины мошенничества.
Тем не менее в законах не идет речи о приостановках на полгода, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Если операция считается подозрительной, ее приостанавливают на срок до двух рабочих дней. Клиент не выходит на связь с банком — тогда ее приостановят на 30 дней. Если же срок больше — речь идет о том, что организация не справляется с потоком подозрительных операций, уточнил Андрей Бархота.
Как уберечься от блокировки денег на карте
Сейчас люди часто переводят деньги по номеру телефона, который слышат в первый раз в жизни. Например, в кафе, если там говорят, что терминал не работает. Однако это может быть рискованно и способно привести к блокировке счета за участие в схемах по нарушению антиотмывочного законодательства, предупредил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Всё чаще блокировке счетов физлица по 115-ФЗ также предшествует пожертвование на благотворительные нужды или перевод за покупку на рынке, в овощной палатке или в магазине, подтвердила Евгения Лазарева. Рекомендуется внимательно относиться к переводам: при сборах на бытовые или общественные нужды лучше использовать специальные сервисы совместного сбора в банковских приложениях, а не просто размещать объявления в чатах.
При переводе денег знакомым стоит указывать назначение — «подарок» или «помощь», отметила глава проекта «Народного фронта» «За права заемщиков». Также следует работать только с продавцами и исполнителями, готовыми заключить договор и выдать чек, уточнила эксперт.
Банк России предупреждает о рисках расчетов с криптообменниками и онлайн-казино, которые работают в стране нелегально. Такие операции могут привести к участию в преступных схемах и проблемам с банками. Всё чаще встречаются случаи, когда обманутые мошенниками люди переводят деньги на счета продавцов криптовалюты, думая, что отправляют их на безопасный счет. В итоге они невольно вовлекаются в незаконные действия.
Клиент может часто попадать под временные блокировки, если он вошел в базу ЦБ о попытках переводов без добровольного согласия клиента, пояснили в пресс-службе регулятора. Если человек хотя бы один раз оказался в такой ситуации, в дальнейшем банки будут относиться к нему с повышенным вниманием. Однако если клиент считает, что его включили в список ошибочно, он может обжаловать это через свой банк или напрямую через интернет-приемную ЦБ, выбрав тему «Информационная безопасность».
Чтобы избежать включения своих реквизитов в базу данных Банка России и уберечься от дропперства, стоит придерживаться следующих правил:
- не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей;
- никому не передавайте свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк;
- не сообщайте посторонним людям реквизиты своей карты, коды из СМС-сообщений или пуш-уведомлений;
- никуда не пересылайте деньги, которые пришли к вам якобы по ошибке: обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.
Злоумышленники сразу пробуют перейти в альтернативные каналы для проведения транзакций, тогда как обычные люди всегда пытаются отстоять свои права, добавил Андрей Бархота. Банки это понимают — поэтому жалобы и постоянные обращения действительно могут помочь клиентам вернуть их заблокированные средства.