Переводят за нос: банки стали на месяцы лишать россиян доступа к их деньгам

Клиент может часто попадать под временные блокировки, если он вошел в базу ЦБ о попытках переводов без добровольного согласия клиента, пояснили в пресс-службе регулятора. Если человек хотя бы один раз оказался в такой ситуации, в дальнейшем банки будут относиться к нему с повышенным вниманием. Однако если клиент считает, что его включили в список ошибочно, он может обжаловать это через свой банк или напрямую через интернет-приемную ЦБ, выбрав тему «Информационная безопасность».