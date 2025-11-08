Криптовалюта и странные переводы: какие денежные операции вызывают вопросы

По его словам, после вступления в силу с лета 2023 года изменений в законе № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки и Росфинмониторинг усилили проверку операций по частым переводам средств между гражданами.
Так, операции могут быть приостановлены, если у финансовых организаций появляется обоснованное подозрение в их связи с преступной деятельностью или попытках отмывания нелегальных доходов. При этом подавляющее большинство транзакций, осуществляемых физическими лицами и организациями, остаются вне зоны риска.
Блокировка счета может быть связана с нетипичной активностью — слишком частыми переводами или операциями на сумму, не соответствующую уровню дохода клиента. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит разъяснить характер денежных операций. После предоставления пояснений ограничения, как правило, снимаются.
Проверка организаций и лиц перед денежными операциями
Внимание уделяется не только противодействию легализации преступных доходов, но и борьбе с мошенничеством в рамках закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Банки обязаны приостанавливать перевод, если выявлены признаки несанкционированной операции или если получатель средств включен в черный список Центробанка — в этом случае операция блокируется на два дня.
Конкретный лимит суммы, вызывающей подозрение, не установлен: даже мелкие переводы могут стать объектом мониторинга в рамках противодействия финансированию терроризма. Однако отдельные операции на сумму от 1 миллиона рублей подлежат обязательному контролю и информированию финразведки, включая, в частности, сделки с недвижимостью.
Росфинмониторинг напоминает: переводы незнакомым лицам сопряжены с риском стать невольным участником преступной схемы. Получатель средств может быть причастен к мошенничеству или другим преступлениям, а отправитель окажется косвенным соучастником. Рекомендуется воздерживаться от переводов незнакомым людям; при оплате услуг самозанятым гражданам необходимо требовать предоставление чека.
Получатели переводов, если их деятельность легальна и облагается налогами, опасаться нечего. Если на вашу карту поступил перевод от неизвестного лица, Росфинмониторинг советует незамедлительно уведомить банк — это позволит избежать вовлечения в теневые схемы.
С криптовалютами разрешена только купля-продажа в рамках действующего законодательства РФ, однако операции с ними считаются высокорисковыми. Использование криптовалюты для расчетов запрещено, а банки тщательно анализируют поступающие на счета физических лиц средства, связанные с такими сделками.
Курьянов подчеркнул, что Росфинмониторинг не осуществляет обзвон граждан — звонки и сообщения от якобы сотрудников этой службы являются мошенническими. Финансовое мошенничество активно развивается в интернете, сфере недвижимости, инвестиционной деятельности и при незаконном кредитовании. Мошенники предлагают вложения в несуществующие проекты, агрессивно рекламируют финансовые пирамиды с обещанием сверхприбылей. Банк России публикует список сомнительных компаний на своем сайте — рекомендуется проверять организации перед совершением любых финансовых операций.
Уголовная ответственность для дропперов
С 2023 года действует уголовная ответственность для дропперов — лиц, предоставляющих мошенникам свои банковские карты или доступ к счетам за вознаграждение. Наказание может составлять от трех до шести лет лишения свободы. Дропперами часто становятся молодежь и пенсионеры, которых мошенники привлекают через социальные сети.
Родителям советуют контролировать банковскую активность детей и своевременно информировать их о рисках вовлечения в преступные схемы. Сегодня в России акцент делается на профилактику финансовых правонарушений, формирование культуры финансовой безопасности и проведение информационно-разъяснительной работы среди молодежи через соответствующие просветительскиеВ Росфинмониторинге объяснили, какие денежные операции могут вызвать вопросы проекты и движения.
