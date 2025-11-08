Криптовалюта и странные переводы: какие денежные операции вызывают вопросы

С 2023 года действует уголовная ответственность для дропперов — лиц, предоставляющих мошенникам свои банковские карты или доступ к счетам за вознаграждение. Наказание может составлять от трех до шести лет лишения свободы. Дропперами часто становятся молодежь и пенсионеры, которых мошенники привлекают через социальные сети.