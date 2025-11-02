Россиянам объяснили, как перевести пенсию по месту жительства

При подаче заявления через «Госуслуги» требуется открыть вкладку «Услуги», выбрать раздел «Пенсия, пособия» и нажать на строку «Доставка пенсии и социальных выплат СФР». Затем следует нажать на кнопку «Начать» и указать, на кого оформляется услуга. Далее в открывшемся окне нужно нажать на строку «Почтой России», указать почтовый индекс и адрес, выбрать способ получения: доставка на дом или путем посещения почтового отделения. После этого система сформирует заявление. Пенсионеру нужно будет лишь проверить правильность указанных данных и нажать на кнопку «Отправить».