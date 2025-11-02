Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как перевести пенсию по месту жительства

Страховую пенсию по старости в России сейчас в основном получают путем зачисления на банковскую карту. Но ее выплата возможна и через отделения федеральной почтовой связи. В чем удобство данного способа и как на него перейти, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

В России существует два основных способа доставки пенсионеру его страховой пенсии по старости — через банк и через Почту России.

В первом случае пенсионеру необходимо оформить банковскую карту. Причем с 1 июля 2021 года перечисление пенсии осуществляется только на карты национальной платежной системы «Мир». Также можно приходить за выплатой непосредственно в отделение банка и получать ее в кассе.

Особенности получения пенсии через почту

Через Почту России получать пенсию можно в кассе почтового отделения по месту жительства либо путем доставки суммы почтальоном наличными непосредственно на дом.

Отметим, что в каждом регионе действует свой график выплаты пенсий. Узнать его можно на региональной странице сайта СФР или позвонив по номеру телефона Единого контактного центра.

Доставка пенсии, как правило, осуществляется с 3 по 25 число каждого месяца. Если пенсию не доставили в установленную графиком дату, доставку выполнят до 25 числа месяца (с учетом праздничных и выходных дней), независимо от графика. Уточнить информацию о выплате пенсий в праздничные дни можно в почтовых отделениях.

Приведем основные преимущества получения пенсии с помощью Почты России:

  1. Доставка на дом наличными. Данная опция будет удобна для маломобильных граждан, имеющих трудности с самостоятельным передвижением, а также для людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Человеку не придется искать банкомат или ходить в отделение банка для снятия наличных денег со счета. Причем если в день доставки получателя не окажется дома, почтальон придет к нему еще раз.
  2. Детализация начислений. Пенсионеру предоставят распечатку, в которой будут отражены все виды начислений (размер страховой пенсии, федеральной социальной доплаты, ежемесячной денежной выплаты и т. д.).
  3. Возможность получения допуслуг. Как правило, почтальон имеет при себе портативный терминал. Поэтому пенсионер может не выходя из дома оплатить коммунальные услуги, пополнить счет на телефоне, сделать перевод на банковскую карту и т. д.

Отметим, что в случае неполучения пенсии через Почту России в течение шести месяцев (например, если пенсионер уехал в другой город, попал надолго в больницу), ее перечисление приостанавливают. Пенсионеру придется подать заявление в территориальный орган СФР для возобновления выплаты.

Как оформить перевод пенсии на почту по месту жительства

Определением размера и выплатой пенсии, в том числе организацией ее доставки, занимаются территориальные отделения СФР по месту жительства пенсионеров. При этом пенсионер вправе выбирать и менять способ доставки пенсии. Для этого он уведомляет фонд любым из перечисленных ниже способов:

  • путем подачи заявления в письменной форме в территориальное отделение СФР или в МФЦ;
  • путем подачи заявления в электронной форме через «Госуслуги».

Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня. Когда фонд одобрит смену способа, первую же выплату можно будет забрать в почтовом отделении или ее принесет почтальон по указанному в заявлении адресу.

Отметим, что при подаче заявления в письменной форме в территориальное отделение СФР или в МФЦ для его заполнения потребуются паспорт, СНИЛС и доверенность (если пенсию будет получать другое лицо). Бланк заявления можно скачать заранее на сайте СФР либо получить его на месте подачи.

В заявлении указывают следующие данные о пенсионере:

  • фамилию, имя, отчество (при наличии);
  • паспортные данные;
  • гражданство;
  • номер СНИЛС;
  • адрес места жительства (пребывания, фактического проживания);
  • контактную информацию.

Также в заявлении указывают, кому осуществляется доставка пенсии (самому пенсионеру или его представителю), место и способ доставки, уточнения для выбранного способа (например, в случае доставки на дом указывают соответствующий адрес).

Кроме того, если пенсионер действует через представителя, в заявлении отражают информацию о представителе и о документе, который подтверждает его полномочия.

В конце заявления проставляют дату заполнения, подпись и ее расшифровку (фамилию и инициалы).

При подаче заявления через «Госуслуги» требуется открыть вкладку «Услуги», выбрать раздел «Пенсия, пособия» и нажать на строку «Доставка пенсии и социальных выплат СФР». Затем следует нажать на кнопку «Начать» и указать, на кого оформляется услуга. Далее в открывшемся окне нужно нажать на строку «Почтой России», указать почтовый индекс и адрес, выбрать способ получения: доставка на дом или путем посещения почтового отделения. После этого система сформирует заявление. Пенсионеру нужно будет лишь проверить правильность указанных данных и нажать на кнопку «Отправить».

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Узнать больше по теме
Платежные системы: как они работают и почему важны для экономики России
Современная экономика не может функционировать без оперативных и безопасных денежных транзакций. Платежные системы — это механизм, обеспечивающий стабильность финансовых операций. В статье разбираемся с основными понятиями, видами и принципами работы популярных систем.
Читать дальше