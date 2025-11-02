Россиянам объяснили, как перевести пенсию по месту жительства

В России существует два основных способа доставки пенсионеру его страховой пенсии по старости — через банк и через Почту России.
В первом случае пенсионеру необходимо оформить банковскую карту. Причем с 1 июля 2021 года перечисление пенсии осуществляется только на карты национальной платежной системы «Мир». Также можно приходить за выплатой непосредственно в отделение банка и получать ее в кассе.
Особенности получения пенсии через почту
Через Почту России получать пенсию можно в кассе почтового отделения по месту жительства либо путем доставки суммы почтальоном наличными непосредственно на дом.
Отметим, что в каждом регионе действует свой график выплаты пенсий. Узнать его можно на региональной странице сайта СФР или позвонив по номеру телефона Единого контактного центра.
Доставка пенсии, как правило, осуществляется с 3 по 25 число каждого месяца. Если пенсию не доставили в установленную графиком дату, доставку выполнят до 25 числа месяца (с учетом праздничных и выходных дней), независимо от графика. Уточнить информацию о выплате пенсий в праздничные дни можно в почтовых отделениях.
Приведем основные преимущества получения пенсии с помощью Почты России:
- Доставка на дом наличными. Данная опция будет удобна для маломобильных граждан, имеющих трудности с самостоятельным передвижением, а также для людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Человеку не придется искать банкомат или ходить в отделение банка для снятия наличных денег со счета. Причем если в день доставки получателя не окажется дома, почтальон придет к нему еще раз.
- Детализация начислений. Пенсионеру предоставят распечатку, в которой будут отражены все виды начислений (размер страховой пенсии, федеральной социальной доплаты, ежемесячной денежной выплаты
и т. д.).
- Возможность получения допуслуг. Как правило, почтальон имеет при себе портативный терминал. Поэтому пенсионер может не выходя из дома оплатить коммунальные услуги, пополнить счет на телефоне, сделать перевод на банковскую карту
и т. д.
Отметим, что в случае неполучения пенсии через Почту России в течение шести месяцев (например, если пенсионер уехал в другой город, попал надолго в больницу), ее перечисление приостанавливают. Пенсионеру придется подать заявление в территориальный орган СФР для возобновления выплаты.
Как оформить перевод пенсии на почту по месту жительства
Определением размера и выплатой пенсии, в том числе организацией ее доставки, занимаются территориальные отделения СФР по месту жительства пенсионеров. При этом пенсионер вправе выбирать и менять способ доставки пенсии. Для этого он уведомляет фонд любым из перечисленных ниже способов:
- путем подачи заявления в письменной форме в территориальное отделение СФР или в МФЦ;
- путем подачи заявления в электронной форме через «Госуслуги».
Срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня. Когда фонд одобрит смену способа, первую же выплату можно будет забрать в почтовом отделении или ее принесет почтальон по указанному в заявлении адресу.
Отметим, что при подаче заявления в письменной форме в территориальное отделение СФР или в МФЦ для его заполнения потребуются паспорт, СНИЛС и доверенность (если пенсию будет получать другое лицо). Бланк заявления можно скачать заранее на сайте СФР либо получить его на месте подачи.
В заявлении указывают следующие данные о пенсионере:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- паспортные данные;
- гражданство;
- номер СНИЛС;
- адрес места жительства (пребывания, фактического проживания);
- контактную информацию.
Также в заявлении указывают, кому осуществляется доставка пенсии (самому пенсионеру или его представителю), место и способ доставки, уточнения для выбранного способа (например, в случае доставки на дом указывают соответствующий адрес).
Кроме того, если пенсионер действует через представителя, в заявлении отражают информацию о представителе и о документе, который подтверждает его полномочия.
В конце заявления проставляют дату заполнения, подпись и ее расшифровку (фамилию и инициалы).
При подаче заявления через «Госуслуги» требуется открыть вкладку «Услуги», выбрать раздел «Пенсия, пособия» и нажать на строку «Доставка пенсии и социальных выплат СФР». Затем следует нажать на кнопку «Начать» и указать, на кого оформляется услуга. Далее в открывшемся окне нужно нажать на строку «Почтой России», указать почтовый индекс и адрес, выбрать способ получения: доставка на дом или путем посещения почтового отделения. После этого система сформирует заявление. Пенсионеру нужно будет лишь проверить правильность указанных данных и нажать на кнопку «Отправить».
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.