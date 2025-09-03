Переговоры на Русском: сумма контрактов на ВЭФ может достичь 5,8 трлн

В этом году проведение ВЭФ пересекается с 80-летием окончания Второй мировой войны. В честь этого в первый день Восточного форума состоится международная научно-практическая конференция «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы». С 3 по 6 сентября также будет доступна экспозиция «Улица Дальнего Востока», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там можно будет узнать о подвигах тех, кто защищал независимость страны тогда и сейчас, а также о поддержке со стороны Дальнего Востока.