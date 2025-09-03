Переговоры на Русском: сумма контрактов на ВЭФ может достичь 5,8 трлн

Юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ), который стартует 3 сентября, обещает стать одним из самых масштабных за все годы его проведения — свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Эксперты ожидают заключения на острове Русском сделок на 4,5−5,8 трлн рублей. Ключевыми вопросами для обсуждения станут внедрение современных технологий, развитие инфраструктурных проектов и новых логистических коридоров, а также подготовка квалифицированных специалистов. Отдельное внимание будет уделено международному сотрудничеству. Эксперты отмечают, что за 10 лет своего существования ВЭФ превратился в ключевую платформу для построения долгосрочных партнерских отношений с ведущими странами Азии, а также заложил фундамент для реализации крупных проектов в России.
Восточный экономический форум — 2025: главные темы
Основная тема десятого ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Деловая программа форума будет включать семь направлений: партнерство, технологии, бизнес и государство, Дальний Восток, инвестиции и инновации, логистика, а также города. С 3 по 6 сентября пройдет около 90 тематических сессий.
Ключевыми темами для обсуждения станут трансформация человеческого капитала, развитие новых логистических коридоров, инфраструктурных проектов, а также интеграция технологий. Особое внимание планируется уделить укреплению международного сотрудничества. Среди участников ожидаются делегации из КНР, Японии, Кореи, Индии, а также стран Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки.
Юбилейный Восточный экономический форум проходит под знаком поляризации глобального юга и севера, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. Он станет одним из самых масштабных за все годы, свое участие уже подтвердили представители более 70 стран и территорий.
— Для России очень важно поддерживать положительную динамику в отношении с Востоком. При этом принципиальное значение имеет недопущение роста зависимости от экспортных партнеров, а также продолжение усилий в части снятия санкций, — сказал Андрей Бархота.
В этом году проведение ВЭФ пересекается с 80-летием окончания Второй мировой войны. В честь этого в первый день Восточного форума состоится международная научно-практическая конференция «Уроки Великой Отечественной и Второй мировой войн: к 80-летию Великой Победы». С 3 по 6 сентября также будет доступна экспозиция «Улица Дальнего Востока», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Там можно будет узнать о подвигах тех, кто защищал независимость страны тогда и сейчас, а также о поддержке со стороны Дальнего Востока.
80-летие Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны празднуют в эти дни и в Китае, куда в 20-й раз прилетел Владимир Путин. Из КНР президент отправится во Владивосток. На пленарном заседании форума российский лидер выступит 5 сентября.
Какие сделки ожидаются на ВЭФ-2025
Объемы контрактов в рамках Восточного экономического форума могут составить около 4−4,5 трлн рублей, считает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. Независимый эксперт Андрей Бархота прогнозирует даже более успешный результат — 4,8−5,8 трлн рублей. А по мнению основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, сумма может достичь 5−5,5 трлн рублей.
— Основные сделки будут связаны с территориями опережающего развития, так как на них распространяются налоговые льготы, а также особые условия осуществления деятельности организаций. Возможно, будут новые договоренности и по логистическим вопросам, — считает Юлия Коваленко. Наибольший совокупный объем контрактов на ВЭФ зафиксирован в 2024 году — почти 5,5 трлн рублей.
Однако в этом году результат с большой вероятностью побьет рекорды прошлых лет, считает Андрей Бархота.
Однако форум ценен не только количеством подписанных соглашений. Инициативы без прямого финансового наполнения тоже впоследствии находили развитие и превращались в масштабные проекты, отметил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.
Так, именно на ВЭФ была запущена разработка мастер-планов дальневосточных городов. Здесь представлялись проекты, которые уже реализованы или близки к завершению: расширение железнодорожной сети на востоке страны, освоение крупных месторождений полезных ископаемых, строительство новых заводов. По словам эксперта, всё это напрямую связано с будущим развитием регионов и страны в целом.
Чем важен ВЭФ и какие соглашения на нем были заключены
За годы работы форума было заключено около 2300 соглашений на общую сумму порядка 28 трлн рублей. Максимальное количество посетителей зарегистрировано в 2019-м — 8,5 тыс. человек.
Среди крупных сделок прошлого года — инвестиционный проект Воркутинского химического комплекса в Арктической зоне (до 200 млрд рублей инвестиций), разработка никелево-медного месторождения Кун-Манье в Амурской области (116,8 млрд) и соглашение о строительстве на границе с Китаем железнодорожного перевалочного комплекса «Союз» (106 млрд).
Среди других сделок — договоренность о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода в 2015-м (948 млрд), создание в Находке комплекса нефтехимического и нефтеперерабатывающего производств в 2017-м (796 млрд), инициатива о создании Дальневосточных индустриальных парков в 2019-м (442 млрд) и горнопромышленного кластера в Якутии в 2023-м (235 млрд).
Важность ВЭФ заключается в комплексном развитии отдаленных регионов России, а также всей территории страны в целом, отметила Юлия Коваленко из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Также именно Дальневосточный регион выступает флагманом развития климатических проектов, что в настоящее время крайне важно, полагает эксперт.
В рамках проведения форума за 10 лет сформировалась новая инфраструктура региона, были построены магистрали, меняется транспортная доступность. Дальний Восток стал транспортным хабом для многих логистических маршрутов, заключила Юлия Коваленко.
Также особенность ВЭФ — активное присутствие бизнеса, причем не только компаний с государственным участием, но и частных инвесторов, указал Владимир Климанов. Он пояснил, что их интерес связан с освоением природных ресурсов, реализацией инфраструктурных проектов и развитием социальной сферы.