Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Передвижные центры занятости в Красноярском крае помогли 12,5 тыс. человек

Специалисты обучают составлять резюме и эффективно вести себя на собеседовании.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники кадровых центров Красноярского края с начала года помогли 12,5 тыс. человек с помощью мобильных офисов. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.

Специалисты мобильных центров занятости обучают всех желающих составлять резюме, эффективно вести себя на собеседовании, помогают выбрать профессию. Также соискателям рассказывают о возможностях профессионального обучения, знакомят с цифровыми ресурсами службы занятости, инструментами портала «Работа России».

В декабре передвижные офисы краевой службы занятости будут работать в 64 населенных пунктах. Ознакомиться с графиком их выездов можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.