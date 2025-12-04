Передвижные центры занятости в Красноярском крае помогли 12,5 тыс. человек

Сотрудники кадровых центров Красноярского края с начала года помогли 12,5 тыс. человек с помощью мобильных офисов. Содействие занятости является одной из ключевых задач нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении пресс-службы главы и правительства региона.
Специалисты мобильных центров занятости обучают всех желающих составлять резюме, эффективно вести себя на собеседовании, помогают выбрать профессию. Также соискателям рассказывают о возможностях профессионального обучения, знакомят с цифровыми ресурсами службы занятости, инструментами портала «Работа России».
В декабре передвижные офисы краевой службы занятости будут работать в 64 населенных пунктах. Ознакомиться с графиком их выездов можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.