Перед «черной пятницей» мошенники используют схему с «отменой двойного платежа»

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мошенники в преддверии распродаж используют схему, с помощью которой пытаются убедить россиян выдать данные банковских карт под предлогом отмены якобы удвоившегося платежа на маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщил оператор МТС.