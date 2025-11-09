Ричмонд
Перед «черной пятницей» мошенники используют схему с «отменой двойного платежа»

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мошенники в преддверии распродаж используют схему, с помощью которой пытаются убедить россиян выдать данные банковских карт под предлогом отмены якобы удвоившегося платежа на маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщил оператор МТС.

Источник: Freepik

Звонок поступает от имени продавца на маркетплейсе — фейковый предприниматель сообщает, что «технический сбой заставил систему продублировать заказ», соответственно с карты жертвы будет списана двойная сумма.

«Отменить операцию» предлагается дополнительным переводом на некий технический счет для якобы верификации либо раскрытием реквизитов карты.

«После успешного получения средств или информации о карте, мошенники высылают жертве подтверждение о якобы успешной отмене ложной операции, а после этого общение прекращается», — предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.