Перед «черной пятницей» мошенники используют схему с «отменой двойного платежа»

Звонок поступает от имени продавца на маркетплейсе — фейковый предприниматель сообщает, что «технический сбой заставил систему продублировать заказ», соответственно с карты жертвы будет списана двойная сумма.
«Отменить операцию» предлагается дополнительным переводом на некий технический счет для якобы верификации либо раскрытием реквизитов карты.
«После успешного получения средств или информации о карте, мошенники высылают жертве подтверждение о якобы успешной отмене ложной операции, а после этого общение прекращается», — предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.