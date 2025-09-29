Перечислены продукты, на которые действует льготная ставка НДС

Для указанных категорий товаров сохранят сниженный тариф налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10 процентов, чтобы обеспечить поддержку доступности базовых продуктов питания для населения.
Овощи и фрукты
Повышение налога не коснется картофеля, моркови, капусты, огурцов, помидоров и других овощных и плодовых культур, включая яблоки, груши, виноград и клубнику.
Детское и диетическое питание
Сюда относятся смеси, каши, пюре, детских соков и другие специализированных продуктов для младенцев. Также сниженная ставка НДС будет действовать на продукты без сахара, диетическую хлебо-булочную и молочную продукция и диабетические напитки.
Бакалейные товары
В сегменте бакалеи повышение налога на добавленную стоимость не затронет муку, крупы, макаронные изделия, растительные масла (за исключением пальмового), а также маргарин, сахар и соль.
Хлеб
Не изменится налогогобложение хлебобулочных изделий, включая хлеб, булки, сухари, баранки и сдобные изделия, представленые на продовольственном рынке.
Молочные продукты и яйца
Льготный НДС будет дейстовать на молоко, кефир, йогурт, сметану, творог, сыры, масло, а также мороженое на молочной основе. В перечень входят куриные и перепелиные яйца, а также яйцепродукты (охлажденные, замороженные и сухие — меланж, белок, желток).
Мясо и продукты его переработки, рыба
Сохранят ставку НДС в 10% на свинину, баранину, говядину, а также мясо птицы, включая курицу, индейку, утку и гуся, пельмени, различные сорта колбас, а также котлеты, фрикадельки и тефтели, за исключением деликатесных изделий.
Аналогично, повышение не коснется свежей, мороженой, солёной и копченой рыбы, в том числе трески, минтая, сельдьи, мойвы и других видов. Кроме того, в список исключений попадают неделикатесные рыбные консервы и пресервы.
