Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перечислены продукты, на которые действует льготная ставка НДС

Ставку налога на добавленную стоимость в 10% сохранят для всех товаров, которые относятся к категориям социально значимых. Об этом сообщает портал Объясняем.рф.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Для указанных категорий товаров сохранят сниженный тариф налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 10 процентов, чтобы обеспечить поддержку доступности базовых продуктов питания для населения.

Овощи и фрукты

Повышение налога не коснется картофеля, моркови, капусты, огурцов, помидоров и других овощных и плодовых культур, включая яблоки, груши, виноград и клубнику.

Детское и диетическое питание

Сюда относятся смеси, каши, пюре, детских соков и другие специализированных продуктов для младенцев. Также сниженная ставка НДС будет действовать на продукты без сахара, диетическую хлебо-булочную и молочную продукция и диабетические напитки.

Бакалейные товары

В сегменте бакалеи повышение налога на добавленную стоимость не затронет муку, крупы, макаронные изделия, растительные масла (за исключением пальмового), а также маргарин, сахар и соль.

Хлеб

Не изменится налогогобложение хлебобулочных изделий, включая хлеб, булки, сухари, баранки и сдобные изделия, представленые на продовольственном рынке.

Молочные продукты и яйца

Льготный НДС будет дейстовать на молоко, кефир, йогурт, сметану, творог, сыры, масло, а также мороженое на молочной основе. В перечень входят куриные и перепелиные яйца, а также яйцепродукты (охлажденные, замороженные и сухие — меланж, белок, желток).

Мясо и продукты его переработки, рыба

Сохранят ставку НДС в 10% на свинину, баранину, говядину, а также мясо птицы, включая курицу, индейку, утку и гуся, пельмени, различные сорта колбас, а также котлеты, фрикадельки и тефтели, за исключением деликатесных изделий.

Аналогично, повышение не коснется свежей, мороженой, солёной и копченой рыбы, в том числе трески, минтая, сельдьи, мойвы и других видов. Кроме того, в список исключений попадают неделикатесные рыбные консервы и пресервы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
НДС: ключевые аспекты, особенности и примеры
Потребители редко задумываются о том, какую долю в цене товаров и услуг составляет НДС. Однако он существенно влияет на конечную стоимость покупок. В статье мы вместе с экспертом рассмотрим основы, примеры расчета и некоторые особенности законодательства в этой сфере.
Читать дальше