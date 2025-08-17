Пенсионный пазл: как изменится накопительная пенсия в 2026 году

— Суть, заложенная в этом показателе, проста: сумма пенсионных накоплений делится на количество месяцев ожидаемого периода. Чем дольше этот срок, тем меньше ежемесячная выплата при той же сумме накоплений, — отмечает глава СДК «Гарант» Татьяна Есаулкова. — В 2025 и 2026 годах ожидаемый период составил и будет составлять 270 месяцев (22,5 года) вместо 264 месяцев в 2021—2024 годах (22 года).