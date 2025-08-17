Пенсионный пазл: как изменится накопительная пенсия в 2026 году

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает сохранение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2026 год неизменным — 270 месяцев. Это решение затрагивает сотни тысяч пенсионеров, формируя размер ежемесячных выплат накопительной пенсии. Эксперты разъясняют «Известиям» детали изменений, критерии формирования выплат и кому стоит приготовиться к новому порядку начисления накопительной пенсии.
Что такое сохраняемый период
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2026 год продолжительностью 270 месяцев. Сохранение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на уровне 270 месяцев — это взвешенное решение, которое гарантирует стабильность ежемесячных выплат для граждан в условиях меняющейся демографии, объясняет сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
— Такой подход отражает реальные показатели продолжительности жизни и обеспечивает прогнозируемость пенсионных обязательств государства, — говорит законодатель. — Важно, что законопроект сохраняет права получателей накопительной пенсии, создавая прозрачные и понятные условия пенсионного обеспечения на ближайшие годы.
«Известия» отправили запросы в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой и в Соцфонд. В пресс-службе Минтруда сообщили, что законопроектом предлагается сохранить ожидаемый период выплаты на уровне прошлого года — 270 месяцев. При этом показатель «ожидаемый период выплаты» используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии.
— Суть, заложенная в этом показателе, проста: сумма пенсионных накоплений делится на количество месяцев ожидаемого периода. Чем дольше этот срок, тем меньше ежемесячная выплата при той же сумме накоплений, — отмечает глава СДК «Гарант» Татьяна Есаулкова. — В 2025 и 2026 годах ожидаемый период составил и будет составлять 270 месяцев (22,5 года) вместо 264 месяцев в 2021—2024 годах (22 года).
Старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин подчеркивает, что сохранение периода на текущем уровне обеспечивает стабильность и предсказуемость как для бюджета Пенсионного фонда, так и для самих пенсионеров.
Почему именно 270 месяцев
Экс-замминистра здравоохранения и социального развития, профессор Финансового университета Александр Сафонов указывает, что решение о сохранении периода связано с прогнозом продолжительности жизни после выхода на пенсию и численностью застрахованных мужчин и женщин.
— Согласно методике оценки, на 2026 год расчетный период составил 275 месяцев, но установленный норматив «потолка» не позволяет превышать 270 месяцев, — говорит Татьяна Есаулкова. — Поэтому в законопроекте предложено сохранить нынешний срок, чтобы выплаты не снижались за счет увеличения периода.
— Это естественная реакция пенсионной системы на улучшение качества жизни и роста продолжительности жизни, — поясняет Сергей Беляков, президент НАПФ.
Кто имеет право на накопительную пенсию и как узнать ее размер
Право на получение накопительной пенсии имеют мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, при наличии пенсионных накоплений, поясняет Сергей Беляков.
— Пенсионные накопления формировались в период с 2002 по 2014 год, когда работодатели отчисляли 6% от зарплаты на накопительные счета. С 2014 года новые поступления заморожены, но накопленные средства продолжают управляться Пенсионным фондом РФ и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), — говорит он.
Александр Сафонов уточняет, что для назначения страховой пенсии необходимо иметь стаж от 15 лет и не менее 30 пенсионных баллов. Граждане с накопительной пенсией могут получить выплаты пожизненно, если капитал превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. В ином случае выплату делают единовременной.
Узнать размер накопительной пенсии можно несколькими способами: через Госуслуги, личный кабинет на сайте Соцфонда или через НПФ, если средства сохраняются там.
— Важно отметить, что есть варианты, при которых накопления можно перевести в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) и получить больший контроль над сроками и суммами выплат, — добавляет Сергей Беляков.
Если накопительная пенсия хранится в Социальном фонде, то вы можете обратиться в его отделения или МФЦ, а при передаче средств в НПФ — обращаться напрямую к ним, объясняет Александр Сафонов.
Как изменение периода влияет на выплаты
Изменение периода на предстоящий год минимально, указывает эксперт РУДН Андрей Гиринский.
— Это позитивно для пенсионеров, поскольку увеличивается срок выплат. Но размер ежемесячных выплат напрямую зависит от накопленной суммы, — продолжает он. — Если, например, сумма накоплений в 500 тыс. рублей, то при периоде 270 месяцев ежемесячная выплата составит около 1851 рубля.
Член Генерального совета «Деловой России» Олег Николаев добавляет, что чаще всего накопительная пенсия выходит небольшая и если она меньше 10% от прожиточного минимума, гражданам выплачивают средства единовременно.
— Наследование остатка пожизненной пенсии не предусмотрено, — отмечает он. — Это важно понимать получателям накопительной части.
Рекомендации для пенсионеров
Законопроект, устанавливающий период выплаты накопительной пенсии на 270 месяцев в 2026 году, призван сохранить стабильность при расчете ежемесячных выплат и учитывает статистику продолжительности жизни, подытоживает Илья Мосягин.
— Право на пенсию сохраняется за гражданами, которые формировали накопления до 2015 года, и получить информацию они могут через удобные и прозрачные каналы, — добавляет он.
Пенсионерам и будущим пенсионерам стоит внимательно следить за своими накоплениями и при необходимости консультироваться с фондами или через государственные сервисы, советует юрист бюро «Перегонцев и Партнеры» Алина Зобнина.