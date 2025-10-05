Пенсии в России повысят дважды в 2027 году

По данным ЦБ РФ, объём совокупного портфеля пенсионных средств во втором квартале текущего года достиг почти 9 трлн рублей, увеличившись на 13% относительно аналогичного периода 2024 года. Отмечается, что число участников, присоединившихся к программе долгосрочных сбережений (ПДС), продолжило расти: по итогам апреля-июня 2025 года оно увеличилось на треть, до 5,2 млн.