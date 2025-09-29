Пенсионный коэффициент будет стоить 156 рублей в 2026 году

«С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона № 400-ФЗ, равного 9 584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации — 7,6%», — сообщается в тексте документа.
Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) ежегодно индексируют: с 1 января 2025 года она составляет 142,76 рубля.
