Пенсионный коэффициент будет стоить 156 рублей в 2026 году

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента будет установлена на уровне 156 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Такие показатели приведены в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
«С 1 января 2026 года установление стоимости одного пенсионного коэффициента в размере, равном 156 рублям 76 копейкам, и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренного частью 1 статьи 16 Федерального закона № 400-ФЗ, равного 9 584 рублям 69 копейкам, что соответствует коэффициенту индексации — 7,6%», — сообщается в тексте документа.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) ежегодно индексируют: с 1 января 2025 года она составляет 142,76 рубля.

