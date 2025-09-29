Пенсионный коэффициент будет стоить 156 рублей в 2026 году

В 2026 году стоимость одного пенсионного коэффициента будет установлена на уровне 156 рублей, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Такие показатели приведены в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.