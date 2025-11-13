Ричмонд
Пенсионные баллы и выплаты на детей: что ждет российские семьи в 2026 году

В России могут увеличить выплаты по уходу за детьми.

Источник: РИА "Новости"

В 2026 году российские семьи ожидает существенное увеличение мер государственной поддержки: материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%, в результате чего выплата на первого ребенка превысит 737 тыс. рублей, а на второго — 974 тыс. рублей, если семья не получала его на первенца. Параллельно рассматривается инициатива по увеличению пенсионных баллов по уходу за детьми. О том, что изменится в 2026 году, — в материале «Известий».

Плановое увеличение единовременных выплат

Система поддержки семей с детьми в России является многоуровневой и включает в себя ряд выплат, льгот и услуг. Ключевые меры социальной политики направлены на улучшение демографической ситуации и финансового благополучия родителей. В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее развитие этих механизмов.

Так, с февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8%. После повышения выплата на первого ребенка составит более 737,2 тыс. рублей, а на второго — свыше 974,1 тыс. рублей. А единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

Право на получение маткапитала имеют семьи с детьми, рожденными или усыновленными в установленные периоды. Важным условием с 2024 года является наличие российского гражданства у ребенка с момента рождения.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, включая оплату проживания в общежитии, а также на приобретение товаров для детей-инвалидов. Малообеспеченные семьи могут получать ежемесячные выплаты до достижения ребенком 3 лет. При остатке средств менее 10 тыс. рублей можно получить разовую выплату через портал «Госуслуги».

Пенсионные баллы за детей: грядущие изменения

Параллельно с мерами прямой финансовой поддержки рассматриваются инициативы, затрагивающие пенсионные права женщин. Речь идет о пересмотре величины пенсионных баллов, начисляемых за периоды ухода за детьми. В настоящее время за каждого ребенка матери получают определенное количество баллов, напрямую влияющих на размер будущей пенсии.

А размер баллов зависит от очередности ребенка: за первого ребенка начисляется 1,8 балла в год, за второго — 3,6 балла, за третьего и последующих — по 5,4 балла. Если родитель в этот период продолжал работать, при расчете пенсии будет выбран наиболее выгодный вариант — либо баллы за работу, либо за уход за ребенком. При одновременном уходе за несколькими детьми баллы суммируются.

При этом в России могут увеличить количество пенсионных баллов за каждого последующего ребенка.

— Сейчас у нас за каждого ребенка, с которым находятся родители, идут минимальные пенсионные баллы, и, соответственно, это в меньшей степени влияет на размер пенсии. Сейчас мы обсуждаем, что за каждого последующего ребенка количество пенсионных баллов будет увеличено, — отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Известиями».

Данная мера призвана более справедливо учитывать вклад многодетных матерей в социальное развитие страны.

Альтернативные инициативы и фокус на здоровье

Помимо выплат и пенсионных новаций, в публичном пространстве периодически обсуждаются и нестандартные демографические инициативы. Одной из них является предложение о введении ежегодной «демографической недели». Так называют оплачиваемый отпуск для семейных пар и одиноких граждан, направленный на укрепление личных отношений.

— Для того, чтобы создалась семья и родился ребенок, не обязательно нужная отдельная неделя. Гораздо важнее хорошее состояние здоровья, причем, как у женщины, так и у мужчины. О своем состоянии можно узнать с помощью репродуктивной диспансеризации. Однако мужчины плохо идут на любые диспансерные обследования. При этом у нас 50% бесплодия — это мужской фактор, поэтому мы сейчас делаем больший акцент именно на поддержку репродуктивного мужского здоровья, — заявила депутат Татьяна Буцкая.

Также ранее в Госдуме предложили ввести недельный оплачиваемый отпуск для отцов младенцев. В соответствии с новой законодательной инициативой, отцы смогут оформить отпуск по уходу за ребенком в течение первого года его жизни. По истечении этого срока право на отпуск утрачивается, а денежная компенсация не выплачивается. Для реализации этих изменений в Трудовой кодекс РФ планируется внести соответствующие поправки.

