Пенсионерка продала убитую квартиру, дождалась ремонта, а потом потребовала её обратно

Перед покупкой Александр неоднократно задавал вопрос продавцу — женщине пенсионного возраста — о том, не действует ли она под давлением мошенников. Получив отрицательный ответ, он совершил покупку и приступил к ремонту помещения, потратив на это более 2 млн рублей. Через полтора года после покупки женщина вернулась и подала иск в суд, требуя признать сделку недействительной. Она утверждала, что её ввели в заблуждение мошенники, которым она якобы заплатила большую сумму денег. Для восстановления справедливости пожилая дама предложила возместить покупателю полную стоимость квартиры, но небольшими платежами, исходя из размера собственной пенсии — по две-три тысячи в месяц. Такое возмещение займет сотни лет, учитывая расходы на ремонт и нынешнюю рыночную цену жилья.