Пенсионерка продала убитую квартиру, дождалась ремонта, а потом потребовала её обратно

Александр приобрёл однокомнатную квартиру площадью 33 кв.м на Нагатинской набережной в Москве за 9 млн рублей. Недвижимость находилась в крайне плохом состоянии: имелась трещина в полу, ведущая прямо в подвал, а состояние стен и потолков вызывало серьёзные опасения.
Перед покупкой Александр неоднократно задавал вопрос продавцу — женщине пенсионного возраста — о том, не действует ли она под давлением мошенников. Получив отрицательный ответ, он совершил покупку и приступил к ремонту помещения, потратив на это более 2 млн рублей. Через полтора года после покупки женщина вернулась и подала иск в суд, требуя признать сделку недействительной. Она утверждала, что её ввели в заблуждение мошенники, которым она якобы заплатила большую сумму денег. Для восстановления справедливости пожилая дама предложила возместить покупателю полную стоимость квартиры, но небольшими платежами, исходя из размера собственной пенсии — по две-три тысячи в месяц. Такое возмещение займет сотни лет, учитывая расходы на ремонт и нынешнюю рыночную цену жилья.
Данная ситуация отражает новый виток мошенничеств, вдохновлённых историей с певицей Ларисой Долиной, когда аналогичный сценарий позволил последней вернуть свою дорогостоящую квартиру, незаконно утраченную вследствие аферы. Ситуация создает правовые проблемы и ставит под угрозу честных покупателей недвижимости.
Недавно Life.ru рассказывал о «схеме Долиной» в российском регионе. Одна пенсионерка из Тулы продала квартиру молодой семье, а затем побежала в суд и потребовала вернуть ей жильё, поскольку она якобы плохо себя чувствовала во время сделки. Таким образом, она получила 3 миллиона, как «с куста», а покупатели остались с кредитом под 28% годовых.