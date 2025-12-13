Пенсионерам снизят выплаты за услуги ЖКХ: как будут выделять субсидии и компенсации с 1 января

Неработающим пенсионерам после достижения возраста 70 лет положена компенсация в размере половины суммы уплаченных взносов на капремонт, а после после достижения 80 лет — всей суммы взносов при условии, что квартира находится в собственности пенсионера, у него нет долгов по оплате ЖКУ, а семья состоит только из неработающих пенсионеров или инвалидов первой и второй группы.