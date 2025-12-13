Пенсионерам снизят выплаты за услуги ЖКХ: как будут выделять субсидии и компенсации с 1 января

Существует два основных способа снижения выплат за услуги ЖКХ. Первый — путем использования предоставляемых на федеральном и региональном уровнях льгот. Второй — посредством получения адресной помощи в виде субсидий. Рассмотрим изменения, которые затронут эти выплаты.
Что изменится в 2026 году
Прожиточный минимум на душу населения на федеральном уровне в 2026 году составит 18 939 ₽, а для пенсионеров — 16 288 ₽ (Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ). Сейчас он равен 17 773 ₽ и 15 250 ₽ соответственно.
Региональный прожиточный минимум, в том числе для пенсионеров, устанавливают власти субъектов РФ. При этом они учитывают специфику конкретного региона, например, цены на товары и услуги, а также климатические условия, социально-экономические факторы
Отметим, что при расчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитывают пенсию, срочную пенсионную выплату, дополнительное ежемесячное матобеспечение, ежемесячную денежную выплату, включая стоимость набора социальных услуг, а также региональные меры соцподдержки, устанавливаемые в денежном выражении. Единовременные меры соцподдержки в расчет не включают. Также в расчете не участвуют меры соцподдержки, которые пенсионер получает в натуральной форме.
Отметим, предоставление социальной доплаты возможно на федеральном и региональном уровнях. При этом законодательство субъектов РФ может содержать отдельные особенности ее назначения.
Ранее управляющие компании, ТСЖ или жилищные кооперативы могли устанавливать иные сроки оплаты в рамках договора управления многоквартирным домом или решением общего собрания собственников.
Льготы на федеральном и региональном уровнях
Федеральные льготы по оплате услуг ЖКХ действуют в отношении отдельных категорий пенсионеров. Так ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам положена компенсация в размере 50% расходов на плату за наем и содержание жилого помещения, на уплаты взносов на капремонт (в пределах минимального размера взноса, установленного субъектом РФ), коммунальных услуг (холодная и горячая вода, электроэнергия, газ, отопление и др.) в пределах нормативов потребления, стоимости топлива и транспортных услуг для его доставки при отсутствии центрального отопления.
Для Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы предусмотрено освобождение от платы за наем жилья, содержание жилого помещения, платы коммунальные услуги, за капремонт, отведение сточных вод, вывоз мусора (ТКО) и за другие услуги. Эта льгота действует также в отношении членов семей указанных лиц (вдов, родителей, детей в возрасте до 18 лет, детей-инвалидов и детей в возрасте до 23 лет, проходящих очное обучение).
Инвалидам войны положена компенсация в размере 50% расходов, понесенных на плату за наем и содержание жилого помещения, за уплату взносов на капремонт (в пределах минимального размера взноса), оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, а также на стоимость топлива и транспортных услуг для его доставки при отсутствии центрального отопления.
Лицам, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», выплачивают компенсацию в размере 50% трат, понесенных на плату за наем и содержание жилого помещения, уплату взносов на капремонт (в пределах минимального размера взноса), на коммунальные услуги в пределах нормативов потребления.
Ветераны боевых действий вправе рассчитывать на компенсацию в размере 50% расходов, понесенных на плату за наем и содержание жилого помещения, ну уплату взносов на капремонт и на оплату коммунальных услуг.
Отметим, если пенсионер относится к нескольким категориям, он должен выбрать наиболее выгодный ему вариант, так как льготы не суммируются.
Подробную информацию об интересующей льготе можно получить в территориальном органе соцзащиты населения, в МФЦ или на портале «Госуслуги».
Региональные льготы по оплате ЖКХ для пенсионеров различаются в зависимости от конкретного субъекта РФ. Так, во многих регионах пенсионерам в возрасте старше 70 лет предоставляют компенсацию в размере 50% от уплаченных взносов на капремонт, а после достижения 80 лет — полную компенсацию при соблюдении ряда условий.
Некоторые субъекты РФ компенсируют установку приборов учета электричества, воды и газоснабжения для пенсионеров старше 80 лет.
Например, в Москве ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, пострадавшим от репрессий и членам семей реабилитированных предоставляют скидку в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг (на часть, приходящуюся на самого льготника, с учетом нормативов потребления).
Неработающим пенсионерам после достижения возраста 70 лет положена компенсация в размере половины суммы уплаченных взносов на капремонт, а после после достижения 80 лет — всей суммы взносов при условии, что квартира находится в собственности пенсионера, у него нет долгов по оплате ЖКУ, а семья состоит только из неработающих пенсионеров или инвалидов первой и второй группы.
Для одиноких пенсионеров и семей, состоящих только из пенсионеров, действует освобождение от платы за вывоз ТКО.
В Подмосковье неработающим пенсионерам (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет) с доходом ниже прожиточного минимума положена компенсация в размере до 100% расходов на оплату ЖКУ, перечисление взносов на капремонт и оплату вывоза ТКО. После достижения возраста 70 лет компенсация взносов на капремонт составляет 50%, а после 80 лет — 100% с учетом норматива жилой площади.
В Санкт-Петербурге, пенсионеры, которые проработали в городе минимум 20 лет и имеют общий трудовой стаж (40 лет — для женщин и 45 лет — для мужчин), вправе рассчитывать на компенсацию в размере 50% от оплаченных ЖКУ.
Важно учитывать, что условия предоставления льгот в конкретном регионе могут меняться, поэтому следует регулярно проверять актуальную информацию на официальных ресурсах (ГИС ЖКХ, «Госуслуги», порталы местных администраций
Субсидия
Возможность получить субсидию возникает, когда расходы на оплату услуг ЖКХ превышают установленный в регионе процент от общего дохода пенсионера и его семьи. На федеральном уровне максимально допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 22% от такого дохода. При этом субъекты РФ вправе устанавливать более низкий процент. Например, в Москве данный показатель равен 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Астраханской области — 18%, в Калмыкии — 20%.
Кроме того, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе, то при расчете субсидии применяется поправочный коэффициент. Он рассчитывается как отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму семьи. Сумма субсидии в этом случае умножается на полученный коэффициент.
Отметим, что для получения субсидии требуется наличие регистрации и фактическое проживание пенсионера в жилом помещении, по которому начисляют оплату ЖКУ. Не должно быть задолженности по ЖКУ или заключенного соглашения о реструктуризации.
При расчете субсидии учитывается нормативная площадь жилья и нормы потребления ресурсов. При этом, если пенсионер живет в квартире большей площади, то часть расходов сверх норматива в расчет не включат.
Субсидию назначают на шесть месяцев. По окончании данного периода ее нужно переоформить. При изменении жизненных обстоятельств, например, уровня дохода или состава семьи, размер субсидии могут пересчитать.
Отметим, что пенсионер вправе одновременно пользоваться льготами и субсидией. При этом сначала учитывают все имеющиеся у него льготы, а затем на оставшуюся сумму начисляют субсидию.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.