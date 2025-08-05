Стала известна разница в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров

В июне 2025 года средняя пенсия работающих пенсионеров составила 21 115 рублей, увеличившись на 3,3 тыс. рублей за год. У неработающих пенсионеров этот показатель достиг 23 999 рублей, прибавив почти 2,3 тыс. рублей за тот же период. Общий рост пенсий за год составил около 2,5 тыс. рублей — на 1 июля 2024 года их средний размер был 20 975 рублей.