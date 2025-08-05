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Стала известна разница в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров

Неработающие пенсионеры получают на 2,8 тыс. рублей больше работающих, следует из данных Социального фонда.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Как сообщает ТАСС, изучив данные фонда, в июле 2025 года средняя пенсия в России зафиксирована на уровне 23 456 рублей.

В июне 2025 года средняя пенсия работающих пенсионеров составила 21 115 рублей, увеличившись на 3,3 тыс. рублей за год. У неработающих пенсионеров этот показатель достиг 23 999 рублей, прибавив почти 2,3 тыс. рублей за тот же период. Общий рост пенсий за год составил около 2,5 тыс. рублей — на 1 июля 2024 года их средний размер был 20 975 рублей.

Численность пенсионеров, зарегистрированных в Соцфонде, на 1 июля 2025 года составила 40 млн 811 тыс. человек. По сравнению с июнем (40 млн 856 тыс.) их количество немного уменьшилось. Годовое снижение более заметно: за год число пенсионеров сократилось на 198 тыс., так как в июле 2024 года их было 41 млн 054 тыс.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»