Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Болгарии принял законопроект об условиях продажи активов «ЛУКОЙЛа»

Парламент Болгарии принял законопроект об инвестициях во втором чтении. Закон касается условий возможной продажи активов российской компании «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) в стране. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Источник: Shutterstock

В документе сказано, что сделки по продаже активов «ЛУКОЙЛа» обязаны проводиться под контролем Государственного агентства нацбезопасности и с разрешения правительства. Агентство должно выдать письменное заключение о возможности продажи. Правила будут распространяться на все болгарские активы российской нефтегазовой компании, а также на лица, связанные с ней.

Европейский союз сейчас изучает варианты того, как разорвать связи с нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», писала газета Politico. Брюссель работает над запретом на транзакции с российской компанией. Санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» на этой неделе уже ввели США.

Узнать больше по теме
Инвестиции: как быстро и надежно приумножить свои накопления
В условиях экономической нестабильности вопрос сохранения сбережений выходит на первый план. Важно грамотно выбрать инструменты, которые не только не дадут сгореть денежным средствам, но и помогут заработать. Просто и емко расскажем об инвестициях для новичков и перечислим их основные ошибки.
Читать дальше