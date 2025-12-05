Ричмонд
Парламент Бельгии встретил овациями отказ от передачи российских активов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Парламент Бельгии тепло приветствовал решение об отказе от передачи замороженных на территории страны российских активов Европейской комиссии, которая намеревалась перевести эти средства Украине, сообщает издание Euractiv.

Источник: AP 2024

«Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили в парламенте бурными аплодисментами, когда он отверг обвинения из-за обеспокоенности страны по поводу плана Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для обеспечения репарационного кредита Киеву», — сообщается в материале.

В тексте указывается, что премьер-министр де Вевер выдвинул Еврокомиссии требования — в случае снятия санкций с Москвы разделить бремя возможных правовых проблем, на что не последовало положительного ответа.

«Любая страна на нашем месте выдвинула бы точно такие же требования», — цитирует издание слова премьер-министра.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва «выплатит ей материальный ущерб».

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

