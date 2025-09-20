Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55%

Новый порядок расчета учитывает как объем двигателя, так и его мощность. Так, машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров, ввозимые на юрлиц, по расчету на 2025 год предусматривает следующие ставки: 667,4 тысячи рублей для 70−160 лошадиных сил, 750 тысяч рублей для 160−190 лошадиных сил, 794 тысячи рублей для 190−220 лошадиных сил, 842 тысячи рублей для 220−250 лошадиных сил, 952 тысячи рублей для 250−280 лошадиных сил.