Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55%

«Я уверенно могу сказать, что спрос на новые автомобили резко вырос в последние дни, когда инфоповод о новой формуле расчета утильсбора стал активно муссироваться в СМИ. Мы фиксируем увеличение контрактования на 36%, а в сегменте параллельного импорта — на 55%», — рассказал Иванов.
Топ-менеджер подчеркнул, что люди, которые собирались приобрести новый автомобиль ближе к Новому году, поняли, что сейчас более подходящий момент для покупки, так как стоимость машин в дальнейшем вырастет.
Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил.
Новый порядок расчета учитывает как объем двигателя, так и его мощность. Так, машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров, ввозимые на юрлиц, по расчету на 2025 год предусматривает следующие ставки: 667,4 тысячи рублей для 70−160 лошадиных сил, 750 тысяч рублей для 160−190 лошадиных сил, 794 тысячи рублей для 190−220 лошадиных сил, 842 тысячи рублей для 220−250 лошадиных сил, 952 тысячи рублей для 250−280 лошадиных сил.