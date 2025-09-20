Ричмонд
Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55%

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос за последнюю неделю на 55% на фоне активного обсуждения в СМИ изменений формулы расчета утилизационного сбора, также наблюдается рост продаж на 36% в салонах дилеров, сообщил РИА Новости директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Источник: © РИА Новости

«Я уверенно могу сказать, что спрос на новые автомобили резко вырос в последние дни, когда инфоповод о новой формуле расчета утильсбора стал активно муссироваться в СМИ. Мы фиксируем увеличение контрактования на 36%, а в сегменте параллельного импорта — на 55%», — рассказал Иванов.

Топ-менеджер подчеркнул, что люди, которые собирались приобрести новый автомобиль ближе к Новому году, поняли, что сейчас более подходящий момент для покупки, так как стоимость машин в дальнейшем вырастет.

Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.

Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил.

Новый порядок расчета учитывает как объем двигателя, так и его мощность. Так, машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров, ввозимые на юрлиц, по расчету на 2025 год предусматривает следующие ставки: 667,4 тысячи рублей для 70−160 лошадиных сил, 750 тысяч рублей для 160−190 лошадиных сил, 794 тысячи рублей для 190−220 лошадиных сил, 842 тысячи рублей для 220−250 лошадиных сил, 952 тысячи рублей для 250−280 лошадиных сил.

Параллельный импорт: из чего складывается цена и каковы риски для покупателя
Российская экономика переживает беспрецедентное давление из-за санкций, при этом россияне не имеют проблем с приобретением техники любого производителя. Вместе с экспертом разберем принцип работы параллельного импорта, узнаем, чем он отличается от серого, и как сказывается такой вид импорта на цене товаров.
