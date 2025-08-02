Падающий градус: продажи алкоголя обвалились почти на 15%

Продажи алкоголя в России снизились за первые полгода почти на 15%. Падение продемонстрировала розничная реализация крепкого алкоголя. Продажи водки сократились на 6%, коньяка — сразу на 11%. В первую очередь такая динамика связана с повышением минимальных розничных цен на алкоголь, оказавшимся довольно значительным, полагают опрошенные эксперты. При этом в ближайшие два года ставка акциза будет лишь расти, что вызывает тревогу у игроков рынка. Почему падают продажи горячительного — в материале «Известий».
Свободное падение
Продажи алкогольной продукции в России (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизились в первом полугодии на 14,4%, до 98,76 млн декалитров (дал). Об этом сообщили в Росалкогольтабакконтроле, ссылаясь на данные системы маркировки «Честный знак».
Наиболее резкое сокращение показала торговля слабоалкогольной продукцией — реализация упала на 89,1%, до 966,5 тыс. дал.
Продемонстрировали снижение и розничные продажи крепкого алкоголя. Реализация спиртных напитков крепостью свыше 9%, в частности, уменьшилась на 3,5%, до 57,56 млн дал. Розничные продажи водки сократились на 6%, до 35,55 млн дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи коньяка упали сразу на 11%, до 6,2 млн дал. Однако объем проданных ликероводочных изделий при этом вырос до 8,8 млн дал (+ 13,1%).
Меньше стали торговать в розницу и пивом — его реализация снизилась на 16,3%. В целом продажи этого напитка и его производных за исследуемый период сократились на 14,8%, составив 336,52 млн дал. Розничные же продажи пивных напитков снизились на 3,8%, до 45,46 млн дал. При этом торговля сидром, пуаре и медовухой продвигалась более успешно — за первое полугодие 2025 года этих товаров продали на 9,9% больше (5,66 млн дал).
Зафиксировано сокращение и в сегменте вина. Продажи виноградных вин, например, сократились на 3,9%, до 27,55 млн дал. Реализация ликерных вин упала на 12,8%, до 588,5 тыс. дал. Игристого вина продали 9,8 млн дал (-8%).
Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период уменьшились на 15,2%, до 706,9 тыс. дал. В случае с виносодержащими напитками без этилового спирта сокращение составило 61,5% (125,6 тыс. дал). Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,6%, до 1,45 млн дал.
В пресс-службе Росалкогольтабакконтроля «Известиям» пояснили, что сокращение розничных продаж пива, зафиксированное в первом полугодии нынешнего года, носит технический характер. Падение связано с изменением структуры учета в данной категории продукции.
Между тем к снижению объемов розничных продаж крепкого алкоголя, по мнению ведомства, привели сразу несколько факторов.
— Основной причиной мы считаем изменение ценовой конъюнктуры. Влияние на рынок оказали увеличение ставки акциза на алкогольную продукцию с начала 2025 года и повышение минимальных розничных цен на алкоголь, — подчеркнули в Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Не пивом единым
Снижение розничных продаж пива, впрочем, носит не только технический характер. На наблюдающуюся динамику также влияют несколько существенных факторов, указывает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. В первую очередь важно понимать, что в реализации этого напитка присутствует сезонность. Продажи могли сократиться в том числе из-за низких температур, фиксировавшихся в июне.
Реализация пива в летний сезон сильно зависит от погоды, подтверждает независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Текущее лето сильно отличалось от прошлогоднего, оказавшись более холодным, что и сказалось на спросе на напитки.
Второй фактор — повышение с 1 января пошлин на импортное пиво, дополняет Ставцев.
— Пиво из Чехии, Германии и других стран, которые поставляли в Россию пивоваренную продукцию, существенно подорожало, поэтому есть определенный спад, — полагает он.
Подорожание пива в среднем составило 15% по сравнению с прошлым годом, уточняет Анфиногенов. Стоит учесть также переключение потребителей на сидр и медовуху, продажи которых в текущем году выросли на 10%.
Всё это свидетельствует о серьезных негативных изменениях в отрасли, считает эксперт. К ним приводят высокие акцизы, рост стоимости ингредиентов и шринкфляция (уменьшение количества или объема товара в упаковке при сохранении или незначительном изменении цены).
При этом показатели производства пива и пивной продукции в России находятся на достаточно высоком уровне. И ситуация на рынке этих товаров существенно отличается от того, что происходит в других сегментах алкоголя, отмечает Ставцев.
— Я не думаю, что продажи пива в дальнейшем будут существенно падать. Сейчас мы видим переключение с вина на пиво в ритейле, это отмечают торговые сети. Скорее всего, пиво, как наиболее массовый и доступный по цене напиток, будет сохранять объемы реализации, — прогнозирует собеседник «Известий».
Ценовая ловушка
Продажи крепкого алкоголя между тем действительно сокращаются, отмечает Александр Ставцев. В первую очередь падение идет в сегменте водки, потому что это самая крупная категория.
— Она тянет за собой всю группу крепких напитков. Но внутри категории есть позиции, которые продолжают расти. Это настойки, ром и другие продукты из премиальных спиртов. Исключение составляет лишь коньяк, который также демонстрирует падение, — уточняет эксперт.
Сокращение потребления водки и конька на фоне роста потребления ликероводочных изделий свидетельствует о перераспределении сегментов, полагает Александр Анфиногенов.
В первую очередь такая динамика связана с повышением с начала года минимальных розничных цен (МРЦ), оказавшимся довольно значительным, убежден Ставцев. МРЦ на водку за пол-литра в текущем году составила уже 349 рублей против 299 рублей годом ранее, напоминает Анфиногенов. Еще одна причина — индексация акцизов.
— То есть самая дешевая водка и самый дешевый коньяк на рынке подорожали, и потребление их сокращается. По некоторым признакам мы видим, что часть спроса перетекла в производство домашнего алкоголя, — указывает Ставцев.
Кроме того, падение продаж алкоголя связано с ценовыми изменениями, зависящими от инфляции и пошлин на зарубежную продукцию, уверен президент ассоциации производителей «Русской водки» Владислав Спирин. Важно также учитывать основные затраты, заложенные в цену товара. В стоимость водки, например, входят цена спирта, воды, бутылки и других упаковочных материалов.
Ключевым фактором, определяющим цену алкоголя, по мнению эксперта, также являются налоги. К ним относится не только акциз, но и налог на добавленную стоимость.
— В бутылке водки по минимальной цене стоимость спирта не превышает 10%, а налоги формируют более 50% конечной цены, — обращает внимание собеседник «Известий».
Ко всему прочему, влияние оказывают вводимые отдельными регионами ограничения на розничную продажу алкогольной продукции по месту и времени, дополняет Спирин.
Тревожная тенденция
Сегодняшняя ситуация на рынке алкоголя видится Александру Анфиногенову легкой версией антиалкогольной кампании времен перестройки. В низком ценовом сегменте эксперт прогнозирует развитие самогоноварения, что может привести к всплеску теневого рынка, ухудшению качества алкоголя и употреблению суррогатов. Всё это чревато увеличением рисков для здоровья. Средний и высокий ценовые сегменты при этом существенно уменьшатся, сократив ассортимент.
— Кроме того, пострадают сельскохозяйственные предприятия, которые выращивают необходимые ингредиенты для алкогольного рынка: зерно, виноград, хмель и прочие, — ожидает собеседник «Известий».
Дальнейшая ситуация в отрасли, как считает Александр Ставцев, будет зависеть и от располагаемых доходов населения. В прошлом в периоды кризисов алкоголь демонстрировал разнонаправленную динамику и не падал так сильно, как другие категории товаров.
Кроме того, важно следить за курсом валют, поскольку период укрепления рубля закончился, дополняет эксперт.
— Это также будет влиять на рынок как с точки зрения прямых затрат на покупку алкоголя, так и с точки зрения импортной составляющей в себестоимости российских товаров, потому что часть материалов в пивоварении и в производстве российского вина является иностранной. И на эти аспекты курсы валют оказывают прямое влияние, — подчеркивает он.
В этой связи повышение минимальной розничной цены кажется Анфиногенову непродуманным решением, цели которого не ясны. В случае борьбы с потреблением алкоголя нужно внимательно проанализировать все возможные последствия и риски.
— Повышение МРЦ для увеличения поступлений в бюджет и вовсе стратегически неверный путь, поскольку доля алкогольного дохода в общем бюджете страны ничтожно мала, а потери для рынка будут существенно большими, — убежден собеседник «Известий».
При этом, согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ, ставка акциза на алкоголь в ближайшие два года будет расти, что вызывает тревогу у игроков рынка, обращает внимание эксперт.
Распробовать новое
Рынок вина между тем активно рос последние восемь лет, и наблюдающиеся корректировки в объемах продаж вполне закономерны, полагает энолог-шампанист винодельни Olymp Winery и «Усадьбы Белогорье» Илья Волошин.
— Следует дождаться окончания летнего сезона отпусков, следом — новогодних праздников, и тогда можно будет твердо зафиксировать ту или иную тенденцию. Мы знаем примеры резкого сезонного спроса на тот или иной напиток, которые могут перекрыть несколько месяцев предшествующего снижения рынка, — отмечает собеседник «Известий».
Само по себе при этом снижение продаж происходит на фоне сокращения экспорта вин из недружественных стран, вызванного новыми ввозными пошлинами, считает эксперт.
— Идет переориентация на собственное производство. На полках исчезают производители, привычные потребителю, и появляются другие. Динамичное обновление «полки» ведет к временному снижению спроса, так как доверие потребителя к новым торговым маркам не успевает формироваться, — указывает Волошин. Долгое время вкусы потребителя формировали именно импортные, в основном европейские, производители вина, напоминает он. И теперь россиянам предстоит принять, распробовать и полюбить новые продукты.
Российским производителям в этом случае необходимо доказать свои компетенции, найдя своих покупателей, убежден собеседник «Известий». Процесс этот в настоящий момент развивается быстро, и наблюдающиеся колебания рынка вполне закономерны.
Волошин прогнозирует восстановление роста спроса на вино, особенно на отечественные продукты, в будущем. На это, по его мнению, указывают сразу несколько факторов.
В первую очередь речь идет о формировании уже упомянутого доверия потребителя.
— Свою роль сыграет также ожидаемое принятие на законодательном уровне обязательного процента российских вин в винных картах ресторанов, винотек и на полках в магазинах. Это перевернет весь рынок и введет новые правила игры, — уверен Волошин.
Важно и то, что сегодня в винную отрасль направляется огромный объем инвестиций, дополняет он.
— Появляются крупные игроки, закладываются тысячи гектаров виноградников, что влечет за собой защиту своих инвестиций и активное продвижение своего продукта, что скажется на узнавание вина России в целом. А это то, что нужно как отрасли, так и потребителю, — резюмирует эксперт.