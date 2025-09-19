Ozon с 1 октября повысит тарифы на логистику для части товаров

«Возврат товара на склад продавца занимает значительно больше времени, чем отправка продукции на ближайший фулфилмент Ozon, — объяснили в компании. — Такой подход помогает предпринимателям не только продать возвращенные товары в три раза быстрее за счет более быстрой доставки, но и сэкономить — логистика и тариф за продажу в большинстве случаев будут дешевле. Около половины продавцов Ozon, которые торгуют со своего склада, успешно используют эту схему возвратов».