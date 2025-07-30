Ozon получил согласие на перерегистрацию в России

Решение о смене юрисдикции и переезде с Кипра в Россию акционеры Ozon приняли на общем собрании 27 декабря 2024 года. В России компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон»). Компания планирует завершить процедуру перерегистрации до конца 2025 года.