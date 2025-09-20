Ozon объяснил изменения правил возврата товаров для продавцов

«Возврат товара на склад продавца занимает гораздо больше времени, чем доставка продукции на ближайший фулфилмент-центр Ozon. Эта стратегия позволяет предпринимателям быстрее продавать возвращенные товары, сократив время на доставку втрое, и экономить средства, так как расходы на логистику и комиссию за продажу становятся ниже в большинстве случаев. На данный момент около половины продавцов Ozon, работающих со своих складов, уже применяют эту схему возвратов», — заявили в компании.