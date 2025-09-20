Ричмонд
Ozon объяснил изменения правил возврата товаров для продавцов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новые условия возврата товаров для продавцов на платформе Ozon теперь предполагают отправку продукции на ближайший склад маркетплейса, а не обратно продавцу. Это поможет предпринимателям сократить расходы на транспортировку и тарифах на продажу — такой метод уже предпочли около половины продавцов, сотрудничающих с Ozon, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

Источник: © РИА Новости

В пятницу газета «Ведомости» сообщила, что с 1 октября Ozon обновит процедуру обработки возвратов по модели FBS (продажа со склада продавца). Таким образом, отмененные заказы или те, которые покупатели вернули без претензий к качеству, будут автоматически перенаправляться на склады маркетплейса для дальнейшей продажи.

Сейчас FBS-продавцы имеют выбор — вернуть отмененные товары себе либо отправить их на склад Ozon. Со своей стороны, продавцы убеждены, что изменения приведут к росту непредвиденных трат, снижению контроля над товарами и вызовут опасения за качество возвратов.

«Возврат товара на склад продавца занимает гораздо больше времени, чем доставка продукции на ближайший фулфилмент-центр Ozon. Эта стратегия позволяет предпринимателям быстрее продавать возвращенные товары, сократив время на доставку втрое, и экономить средства, так как расходы на логистику и комиссию за продажу становятся ниже в большинстве случаев. На данный момент около половины продавцов Ozon, работающих со своих складов, уже применяют эту схему возвратов», — заявили в компании.

Товары, поступившие в фулфилмент, будут храниться бесплатно — для большинства категорий этот показатель составит 120 суток и более. «Во время принятия возврата на нашем складе мы всегда проверяем продукцию на наличие повреждений или дефектов — этот процесс давно отрегулирован на складах Ozon. Если мы обнаружим проблему с товаром, он будет сразу возвращен продавцу», — сообщили в компании.

Если качество товара не вызывает нареканий, его снова выставят на продажу: по данным компании, 60% продукции со склада реализуется в течение 30 дней. В случае, если товар не будет продан за этот срок, продавец сможет его забрать.

«Мы также учитываем ряд исключений: ювелирные изделия или товары, которые нельзя хранить на складе маркетплейса (например, шины или химические удобрения), также как и товары, изготовленные на заказ, по-прежнему будут возвращаться к продавцам», — добавили в Ozon.

