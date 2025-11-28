Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах

Онлайн-ретейлер Ozon Ozon обвинил крупные банки в попытке снизить свои риски в конкуренции с банками маркетплейсов.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РБК

«Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше», — говорится в заявлении.

Крупные банки требуют ограничить скидки на маркетплейсах. 20 ноября Сбербанк, ВТБ, Т-банк Альфа-банк и Совкомбанк обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с призывом запретить маркетплейсам продавать с дополнительным дисконтом товары, если покупатель оплачивает их картой банка, аффилированного с цифровой площадкой.

Средние и малые банки выступили против запрета.

Узнать больше по теме
Конкуренция: ключевые факторы успеха в современной рыночной экономике
Ожесточенная конкуренция стала нормой для большинства отраслей, но бизнес-стратеги выстраивают отношения даже с соперниками, что открывает новые горизонты для развития. С помощью эксперта расскажем, как научиться извлекать пользу из конкурентной среды.
Читать дальше