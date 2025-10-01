ОВI запустила продажи на Wildberries

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первая сеть строительных магазинов ОВI начала продажи на маркетплейсе Wildberries. Пользователи будут получать товары напрямую со складов через курьеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
«Товары одной из крупнейших сетей строительных магазинов OBI появились на витрине Wildberries. Заказы будет доставлять курьерская служба OBI напрямую с собственных складов», — сказано в сообщении.
Курьеры партнера обеспечат доставку заказов на следующий день после оформления заказа. С 1 октября товары доступны на маркетплейсе потребителям из 11 крупных городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани, Рязани, Саратова, Тулы, Волгограда и Брянска, отметили в пресс-службе.
Партнерство реализуется по модели «Витрина» (DBS), при которой Wildberries выступает в роли онлайн-витрины, а логистику и сборку заказа осуществляет сам ретейлер.
На онлайн-витрине представлены более 10 000 товаров сети строительных магазинов, а в ближайшие месяцы этот ассортимент планируется масштабировать до 50 000 позиций. В него входят популярные категории для обустройства дома и ремонта: строительные материалы, сантехника, инструмент, отделочные материалы, садовая техника и другое.
По данным РВБ, категория DIY-товаров является на данный момент одной из самых динамично растущих на платформе. Так, несмотря на довольно высокую базу, за январь — июнь текущего года оборот продавцов в этой нише вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Спрос на садовую технику увеличился на 90%, на отделочные и строительные материалы — на 66%, а объем заказов сантехники стал больше на 60%. Продажи электроинструмента и оборудования растут чуть медленнее, но все равно существенно — на 52% относительно первого полугодия 2024 года.