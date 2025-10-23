Оттолкнулись от дна: нефть дорожает на фоне санкций

Стоимость барреля нефти подскочила с $60,6 до $64,5 в течение утра 23 октября. Можно ли говорить о начале цикла роста стоимости черного золота и что еще повлияет на нефтяные котировки — читайте в статье «Известий».
Новый виток угроз.
Минфин США объявил о новых санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и их структурных подразделений. На этом фоне пошел вниз индекс Мосбиржи, однако выросли котировки — на $3 утром 23 октября. Те же $3 прибавила в стоимости и нефть марки Urals, что благоприятно сказалось на выручке российских компаний.
Помимо санкций в отношении российских нефтяников, рост цен может быть вызван еще двумя важнейшими факторами, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.
— Во-первых, ожидания рынка по следам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. И во-вторых, с сокращением мировых запасов нефти рынок до обновления данных ждал роста, — объясняет он.
Среди событий, которые в первую очередь скажутся на нефтяных котировках, аналитик назвал два.
— Это разрешение или, наоборот, эскалация и переход в горячую фазу конфликта между США и Венесуэлой. Какая-то определенность появится по итогам переговоров глав США и Китая. Также станет понятно, насколько прочен мир на Ближнем Востоке, к которому приложил руку Трамп. Вторым значимым событием станет очередная встреча стран — участниц ОПЕК+ в грядущее воскресенье. Рынок ожидает добавления баррелей на рынок, так как торговый коридор в $60−70 за баррель в настоящее время устраивает картель, — рассказал он.
Нет единого влияющего фактора — только тандем причин толкает цены вверх. Так, осенью наблюдались сокращение уровня мирового предложения и рост спроса, напоминает о еще одном факторе ценообразования заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
— С одной стороны, США информировали общественность о сокращении национальных запасов в октябре. С другой — в октябрьском отчете ОПЕК отмечается рост объемов экспорта бензина в Западную Африку. Кроме того, повышается спрос на авиационное топливо и керосин в мире, — перечисляет она.
По ее словам, рост цен на нефть Brent и WTI по итогам недели составил 3,5% еще и благодаря сезонному фактору.
— Осенью снижение объемов производства продукции скорее традиция из-за продолжения сезона технического обслуживания НПЗ. Так, по данным ОПЕК, в сентябре мировой объем переработки нефти сократился на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с августом. Между тем традиционно растет рост спроса на нефть зимой. Страны (те же США) начали формировать в сентябре стратегические нефтяные резервы-запасы, — утверждает Левашенко.
Не так страшны единичные санкции, сколько их масштабируемость, полагает доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления — филиала Президентской академии Екатерина Авдеева.
— Если к санкциям в отношении российских деловых партнеров присоединятся европейские страны, это ограничит объемы российской нефти, доступной для торговли, и создаст эффект дефицита предложения, — рассуждает она.
Несправедливый баланс.
Запасы нефти находятся на пятилетних минимумах, ощутимой альтернативы нефти во многих отраслях (не только энергетика) на текущий момент нет, и при этом стоимость барреля неоправданно низка, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.
— Всему виной временный переизбыток предложения за счет наращивания добычи странами ОПЕК+ для сохранения или увеличения доли рынка. Рынок живет с прицелом на максимум послезавтра, без учета реальной потребности мира в нефти и возможности обеспечения ею в долгосрочной перспективе. В то время как реальная стоимость нефти с учетом ее незаменимости и ограниченности ресурсов в мире не может быть ниже $100 объективно, — рассуждает она.
Прогнозы.
Как напоминает Антонина Левашенко, по прогнозам Агентства по энергетической информации США, цена нефти марки Brent все-таки снизится на 24% в 2026 году относительно 2025-го. То же ждет и другие марки.
— Причина — в росте предложения в мире уже в IV квартале 2025 года, по прогнозам Агентства США и S&P Global, — продолжает она. — Запустят собственные новые мощности страны, не входящие в ОПЕК+, например Бразилия.
Среди факторов роста цен она называет повышенную волатильность рынка в случае продолжения санкционного давления на Индию и Китай со стороны США.
— Всегда есть риск отказа от российской нефти в пользу черного золота из стран Ближнего Востока и Западной Африки, — заключает она.
По оценке экспертов «Финам», цена на нефть марки Brent продолжит оставаться в диапазоне $60−70 за баррель.
— Существенной просадки цены не ждем. Рост выше $70 возможен в случае форс-мажора — например, в виде роста геополитической премии. Рост стоимости нефти до $69−70 за баррель будем считать реализацией оптимистичного сценария, — подчеркнул Николай Дудченко.
По словам начальника отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, дальнейшее наращивание добычи странами ОПЕК+ балансирует рынок в периоды обострения геополитики и санкционного давления на энергетические компании РФ.
— Таким образом, текущая динамика котировок продолжит закрепляться в установленном еще с апреля 2025 года диапазоне $60−78 за баррель марки Brent в IV квартале, — комментирует он.
Фактор зимы Екатерина Авдеева считает более чем серьезным для влияния на мировые цены.
— На фоне роста спроса и снижения предложения цены могут подняться до $80−90 за баррель в ближайшие 3−4 месяца, — полагает эксперт.
При этом, оговаривается собеседница «Известий», вероятность устойчивого роста выше $100 невелика.