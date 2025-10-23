Оттолкнулись от дна: нефть дорожает на фоне санкций

— Всему виной временный переизбыток предложения за счет наращивания добычи странами ОПЕК+ для сохранения или увеличения доли рынка. Рынок живет с прицелом на максимум послезавтра, без учета реальной потребности мира в нефти и возможности обеспечения ею в долгосрочной перспективе. В то время как реальная стоимость нефти с учетом ее незаменимости и ограниченности ресурсов в мире не может быть ниже $100 объективно, — рассуждает она.