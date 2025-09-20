Отдохнуть от туриста: как Анапа пережила летний туристический сезон

В декабре 2024-го в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа: в результате шторма и аварии двух танкеров на берег вынесло большое количество мазута. Уже весной Роспотребнадзор ввел запрет на купание и закрыл пляжи в Анапе и соседнем Темрюке. Все это, плюс неопределенность с экологической ситуацией привели к резкому снижению потока отдыхающих.
Однако Анапа не осталась пустой: часть туристов продолжала приезжать, а местный бизнес стал искать способы пережить последствия форс-мажора. Итоги сезона оказались противоречивыми: с одной стороны — значительные финансовые потери, с другой — появление новых моделей работы и надежды на восстановление в будущем.
При средней выручке от одного прибывшего туриста в Анапе в размере 30−40 тысяч рублей общий объем недополученного курортом дохода может составить к концу года от 45 до 80 млрд рублей.
Сюрпризы начала сезона
На этом катаклизмы в крае не закончились. Июнь принес дополнительные удары: холодная погода, штормы, тревожный новостной фон и сообщения о блуждающих мазутных пятнах. В итоге Анапа, еще в 2024 году установившая рекорд по турпотоку в 5,5 млн человек, в 2025-м пережила резкое падение спроса. На знаменитом пляже Джемете устанавливали сети для ловли мазута, по берегу работала строительная техника и самосвалы, а местные отели фиксировали резкое снижение числа бронирований. Если в Сочи и Геленджике снижение спроса составило 6−7%, то в Анапе падение бронирований оказалось катастрофическим — минус 72% к июню прошлого года.
Роспотребнадзор с началом купального сезона неоднократно проводил проверки качества воды, песка и прибрежной зоны. Итог оставался неизменным: купание в Анапе официально запрещено. Но, как это часто бывает на южных курортах, формальные запреты и реальная жизнь не совпали. Тысячи туристов, несмотря на предупреждения, выходили на пляжи и заходили в воду. Попытки ограничить доступ отдыхающих оказались безуспешными — курорт оказался полон «отчаянных энтузиастов». Дело дошло до того, что отельеры были вынуждены брать с приезжающих расписки о запрете купания на пляжах.
Экологический кризис стал триггером, но не единственной причиной обвала. В предыдущие годы все чаще жаловались на высокие цены на Черном море. По данным АТОР, с 2023 года стоимость отдыха выросла на 35%, что не соответствовало уровню роста доходов населения. В 2025-м за 10-дневный отпуск на двоих в Туапсинском районе приходилось платить 70−75 тыс. рублей, в Геленджике — до 90 тыс., а в Сочи — свыше 100 тыс. рублей. В итоге российские курорты по цене начали конкурировать не с Турцией, а с более дорогими зарубежными направлениями.
Не было бы счастья
На фоне этого Анапа летом 2025 года стала выглядеть как наиболее бюджетный вариант в регионе: для части туристов это стало решающим аргументом, и именно они помогли городу избежать полного провала. Снижение стоимости отдыха на 40−60% по сравнению с прошлым годом объяснялось не только падением спроса, но и отчаянными попытками владельцев гостиниц и частных домов удержать хотя бы минимальный поток гостей. Те туристы, что все же приехали, оказались в выигрышной ситуации: не только низкие цены, но и отсутствие переполненных пляжей, кафе и набережных сделали отдых более спокойным и комфортным.
Отдохнуть в Анапе в бархатный сезон можно очень дешево. В частных гостевых домах предлагаются номера по 500 рублей в сутки на человека. Приличный вариант в небольшой гостинице в 10 минутах пешком от моря обойдется в 2000 рублей в сутки за двоих. Если удвоить эту сумму, то можно снять номер с питанием.
По наблюдениям экспертов, туристов в Анапе летом 2025-го можно условно разделить на две категории. Первые — фанаты города, приезжающие сюда годами и неготовые отказаться от любимого места даже в условиях экологического кризиса. Вторые — те, кто искал доступный отдых и выбрал Анапу как самый бюджетный вариант среди остальных курортов Черноморья. Для них именно этот сезон оказался уникальным: цены на жилье и услуги рухнули на десятки процентов. В условиях, когда многие черноморские направления подняли стоимость размещения, Анапа неожиданно стала для части россиян особо привлекательным местом для отдыха.
Однако массового турпотока эти две группы не обеспечили: фоном ситуации оставались закрытые официально пляжи, на которых отсутствовала привычная инфраструктура, а отели вынуждены были самостоятельно организовывать благоустроенные участки у моря. В июне улицы Анапы и ее пригородов оставались пустыми, а привычное для курорта оживление сменилось тишиной. Многие отмечали, что непривычное безлюдье отпугивает: в отличие от элитных направлений, в Анапе важную роль играет именно атмосфера семейного курорта, где дети вместе играют, а родители обмениваются впечатлениями.
Как справились гостиницы и бизнес?
Удар по бизнесу оказался серьезным. Многие отели и пансионаты так и не открылись, часть гостевых домов объединялись, чтобы поселить редких туристов на одном объекте и сократить издержки. Владельцы бассейнов начали сдавать их местным жителям — три часа аренды стоили 2500 рублей на семью или компанию. Некоторые предприниматели отмечали, что нуждаются в реальных налоговых каникулах, а не отсрочке, которая лишь увеличивает долговую нагрузку.
Отели премиум-класса в условиях кризиса показали большую устойчивость. Например, пятизвездочный Alean Family Doville смог сохранить загрузку на уровне 80%. Для крупных комплексов с инфраструктурой, аквапарками и анимацией зависимость от моря оказалась менее критичной. Здесь цены снизились лишь на 10%, а чтобы стимулировать спрос, отельеры предлагали новые форматы вроде «гостевого визита», когда туристы могли провести день в гостиничном комплексе с питанием и развлечениями, но без ночевки.
Особое место в анапском туризме занимает организация детского отдыха. Летом 2025 года профильные учреждения строго выполняли предписания Роспотребнадзора и полностью отказалось от купаний в море. Например, в Всероссийском детском центре «Смена» для детей организовали бассейн, новые образовательные программы и совместные проекты с партнерами.
Этот опыт показал, что при грамотной организации даже в условиях кризиса можно сохранить востребованность и репутацию. По словам директора ВДЦ «Смена» Игоря Журавлева: «образовательный процесс этим летом шел в штатном режиме. По итогам летней кампании наш Центр в рамках образовательных программ принял для отдыха и оздоровления более 5 000 детей из разных уголков России и стан зарубежья».
Часть гостиниц и пансионатов не открылись вовсе, многие предприятия общепита и развлечений сократили персонал или приостановили работу.
«В начале лета мы фиксировали снижение интереса к отдыху в Анапе по сравнению с прошлым годом примерно на 70%. Однако после активизации спроса в июле-августе, это отставание удалось сократить до 55−60%. Для бизнеса в Анапе это был очень сложный сезон. К сожалению, часть отелей так и не открылась, а курорт недополучил 50−60% потенциальных туристов, многие претерпели колоссальные убытки», — рассказали в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс».
Влияние на экономику города
По оценкам АТОР, в 2025 году Анапа потеряла 1,5−2 млн туристов. Для города, где туризм является основной отраслью, это удар, сопоставимый с пандемией. Кризис затронул смежные сферы — транспорт, сувенирный бизнес, сферу развлечений. Местные турагентства отмечали сокращение перевозок на 40%, а мастера и ремесленники жаловались на падение спроса почти до нуля. При этом Краснодарский край в целом сохранил лидерство по внутреннему туризму: с января по июль 2025 года регион посетили 6,5 млн человек. Но значительная часть потока ушла в Сочи, Геленджик, Туапсе или вовсе сместилась в новые направления — на Азовское и Каспийское моря.
По данным тревел-агрегаторов, бронирования в Ейске на Азовском море выросли на 82%, популярность станицы Голубицкой также резко увеличилась. Востребованными стали и направления, ранее считавшиеся нишевыми: турпоток в Дагестан на Каспийское море вырос на 40%, а в города Балтийского побережья — Светлогорск и Зеленоградск — на 27−46%. Таким образом, проблемы Анапы обнажили тенденцию: российские туристы становятся более мобильными, и привычка «ехать только на Черное море» постепенно теряет силу.
Прогноз на 2026
Вопрос о будущем Анапы во многом зависит от нескольких факторов. Первый — экология и официальные решения Роспотребнадзора. Если запрет на купание будет снят, туристический поток способен восстановиться уже в следующем сезоне. Второй фактор — информационный: даже при улучшении ситуации с экологией важно убедить отдыхающих в безопасности курорта, а для этого нужны публичные отчеты и прозрачность мониторинга.
Экономика также сыграет свою роль. В условиях общей инфляции и роста цен на внутренние перелеты Анапа может сохранить привлекательность как один из самых доступных курортов Черноморья. Если цены на жилье и сервис останутся умеренными, то часть туристов снова выберет этот вариант, особенно семьи с детьми и люди, ищущие бюджетный отдых.
Таким образом, 2026 год станет для Анапы «проверкой на восстановление». В случае снятия ограничений курорт может быстро вернуть позиции и сократить отставание от прежних показателей. Но если экологический запрет сохранится, Анапе придется закрепиться в новой нише — города для «своих», где отдыхает либо преданная аудитория, либо те, кто ищет минимальные расходы на поездку.
