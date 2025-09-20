Отдохнуть от туриста: как Анапа пережила летний туристический сезон

На фоне этого Анапа летом 2025 года стала выглядеть как наиболее бюджетный вариант в регионе: для части туристов это стало решающим аргументом, и именно они помогли городу избежать полного провала. Снижение стоимости отдыха на 40−60% по сравнению с прошлым годом объяснялось не только падением спроса, но и отчаянными попытками владельцев гостиниц и частных домов удержать хотя бы минимальный поток гостей. Те туристы, что все же приехали, оказались в выигрышной ситуации: не только низкие цены, но и отсутствие переполненных пляжей, кафе и набережных сделали отдых более спокойным и комфортным.