Отделившаяся от QIWI компания перезапустит электронные кошельки в России

Зампред правления банка «Евроальянс» Андрей Тарасов тоже отметил, что видит Qplus как экосистемный продукт, который сможет «удовлетворить запросы разных пользователей — от геймеров и путешественников, кому важно быстро и удобно оплачивать сервисы и услуги за рубежом, до тех, кому важны удобство и доступность повседневных платежей и переводов». По его словам, функицонал кошелька будет развиваться, и со временем в него в том числе добавится возможность совершать трансграничные переводы.