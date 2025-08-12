Отдел без кадров: вскрыты массовые схемы ухода от налогов агентствами по подбору персонала

Вскрыты массовые схемы ухода от налогов агентств по подбору персонала при оформлении сотрудников для «Детского мира», «Перекрестка», «Ленты», «Спортмастера» и других крупных сетей и компаний. Как выяснили «Известия», кадровые агентства при подборе работников «сэкономили» 3,4 млрд рублей на НДС и налоге на прибыль. Такие претензии они получили от ФНС. Персонал фактически передавался бизнесу в аренду с нарушениями законодательства. С 2024 года вынесено уже 28 судебных решений по налоговым взысканиям.