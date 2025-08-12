Отдел без кадров: вскрыты массовые схемы ухода от налогов агентствами по подбору персонала

Вскрыты массовые схемы ухода от налогов агентств по подбору персонала при оформлении сотрудников для «Детского мира», «Перекрестка», «Ленты», «Спортмастера» и других крупных сетей и компаний. Как выяснили «Известия», кадровые агентства при подборе работников «сэкономили» 3,4 млрд рублей на НДС и налоге на прибыль. Такие претензии они получили от ФНС. Персонал фактически передавался бизнесу в аренду с нарушениями законодательства. С 2024 года вынесено уже 28 судебных решений по налоговым взысканиям.
Какие схемы ухода от налогов применяли кадровые агентства
Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила масштабные нарушения законодательства в сфере подбора персонала, вскрыв схемы уклонения от уплаты налогов на миллиарды рублей. По данным арбитражных судов, кадровые агентства, работающие с крупными торговыми сетями, логистическими и промышленными компаниями, использовали в расчетах «технические компании» для получения необоснованных вычетов по НДС. Именно к агентствам по подбору персонала у ФНС и возникли вопросы.
По информации аналитического агентства «Контроль Рисков», с 2024 года вынесено уже 28 судебных решений по этим делам. Общая сумма доначислений с учетом штрафов и пеней превысила 3,389 млрд рублей.
Так, кадровому агентству «Лидер Групп» после выездной проверки ФНС в апреле 2024 года доначислено более 159 млн рублей и выписан штраф в 38,5 млн. Фирма предоставляла грузчиков, кассиров, уборщиц и прочий персонал компаниям «Детский Мир», «Тандер», «Агроторг», ТД «Перекресток», «МВМ», «Нестле Россия», «Лента», «Спортмастер» и прочим, отмечается в судебном решении.
Там же говорится, что агентство использовало семь «технических» фирм, не обладающих историей и деловой репутацией, но аффилированых в «Лидер Групп».
Девятый арбитражный апелляционный суд при анализе справок 2-НДФЛ установил, что основная часть сотрудников переоформлялись из одной «технической» организации в другую для экономии по уплате налогов, а также для вывода части денежных средств из легального оборота, сказано в его решении.
Кадровое агентство оспорило претензии ФНС, но проиграло две судебные инстанции. В сентябре его очередную жалобу рассмотрит кассационный суд.
Аналогичные начисления вынесены ФНС в адрес кадрового агентства «Евро Про», подбиравшего персонал для крупных промышленных предприятий: Объединенной вагонной компании (ОВК), Тихвинского вагоностроительного завода (АО «ТВСЗ»), АО «Тихвинспецмаш», АО «Тихвинхиммаш», АО «Нева-Металл», ООО «Северсталь-Вторчермет» и других.
По итогам проверок Межрайонная ИФНС по Санкт-Петербургу обвинила компанию «Евро Про» в создании фиктивного документооборота с контрагентами. Целью было получение необоснованной налоговой выгоды. В результате, как сообщается в решении суда, организация не уплатила НДС на сумму более 744 млн рублей. Для формирования налоговых вычетов использовались 18 «технических» фирм, через которые, согласно справкам 2-НДФЛ, проводились средства в значительно больших объемах.
Схожие претензии ФНС предъявила кадровому агентству «Мастер-Стафф Групп», которое сотрудничало с такими компаниями, как «Тандер», «Сельта» и «Леруа Мерлен Восток». Согласно решению суда, для «оптимизации финансов» агентство привлекло 102 сомнительных контрагента. В результате налоговая служба доначислила компании 234 млн рублей НДС и налога на прибыль, а также штраф в размере 15 млн. Агентство оспорило решение ФНС и проиграло в июне суд первой инстанции, но подало апелляцию.
— Кадровые агентства предлагают услуги по быстрому предоставлению необходимого персонала, — рассказал «Известиям» руководитель аналитического агентства «Контроль Рисков» Алексей Кожевников. — Они поставляют вахтовиков, охранников, кассиров, грузчиков, рабочих для логистических пунктов и складов, а также неквалифицированных сотрудников для промышленных предприятий.
Крупные организации действительно часто обращаются к частным кадровым агентствам, и на то есть веские причины: это экономия времени, доступ к широкой базе кандидатов, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Северстали».
— Однако наша компания использует такой подход ограниченно — в основном для поиска узкоспециализированных экспертов, — отметили там.
Там добавили, что «Северсталь» в полном объеме выполняет все обязательства перед государством, в том числе в рамках уплаты налогов за своих сотрудников.
— Мы используем услуги таких агентств в случаях, когда не хватает своих сотрудников или нужна не постоянная работа, а разовые услуги, например, когда ожидается резкий рост нагрузки на магазины в связи с проведением промо-акций, — рассказал «Известиям» менеджер по связям с общественностью группы «Лента» Тимофей Гончарук. — Мы платим компаниям за услуги, а они рассчитываются со своими сотрудниками самостоятельно.
Заказчик не может влиять на этот процесс, поскольку за оформление и трудоустройство работников несет ответственность подрядчик. Все взаиморасчеты с компанией «Лидер Групп» завершены два года назад, сказали «Известиям» в «Ленте».
— Работник вправе выбирать способ трудоустройства — самостоятельно или с помощью услуг частных агентств, так и работодатель вправе пользоваться услугами агентств для поиска и подбора сотрудников, — сказали «Известиям» в пресс-службе Роструда. — Но в случае нарушения трудового законодательства к частным агентствам применяются такие же меры, как и ко всем работодателям.
Кроме того, законодательство запрещает подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Это означает, что если фактически между работником и работодателем складываются трудовые отношения, то их надо так и оформлять, а не гражданско-правовым договором (ГПХ), заявили в федеральной службе.
По данным Роструда, сейчас в России зарегистрировано более 1,1 тыс. частных агентств занятости.
«Известия» направили запросы в ФНС, кадровые агентства и их заказчикам.
Почему предприятиям выгодны услуги кадровых агентств
— В решениях арбитражных судов мы видим лишь малую долю того, что происходит на рынке. Это, как правило, не более 5−10% от общего числа нарушений, поскольку многие схемы не попадают в поле зрения компетентных органов, — рассказал «Известиям» адвокат Михаил Предигер.
«Арендаторов» не интересует, как работники трудоустроены «на стороне». В свою очередь, кадровое агентство не всегда оформляет людей надлежащим образом. Часто используются договоры ГПХ, с ИП или через механизм самозанятых, отмечает эксперт.
— Во вскрытых ФНС схемах сотрудники трудоустраивались в крупные компании или на заводы, а договоры подписывались с сомнительными компаниями. Граждане, видимо, даже не понимали, что оформлялись в другие юрлица, где нет социальных льгот и прочего, как у добросовестных крупных работодателей, — рассказала «Известиям» управляющий партнер Центра комплаенс-решений Compliance Elements, юрист Маргарита Хоменко. — Подобное «ложное» трудоустройство может нарушать права сотрудников, например, в части соблюдения графика работы (возможных переработок, штрафов и так далее).
По словам Михаила Предигера, люди не получат выплаты по больничному листу, сокращаются пенсионные отчисления и стаж, отсутствует охрана труда на вредных производствах и даже оплачиваемый отпуск. Для заказчиков это выгодно, так как им нет необходимости платить налоги за сотрудников и переводить соцвыплаты, а всеми кадровыми, бухгалтерскими и юридическими вопросами занимаются сторонние партнеры, добавила Маргарита Хоменко.
— Это уменьшает издержки на содержание штата, а также избавляет от правовых рисков при найме иностранцев, — отмечает она.
Агентства помогают экономить на фонде оплаты труда, то есть на одной из главных составляющих расходной части любого предприятия, отметил Алексей Кожевников из «Контроля рисков».
— Это удобно для некоторых должностных лиц, но встраивание кадровых компаний во взаимоотношения с работниками нередко оборачивается подменой трудовых отношений гражданско-правовыми, — сказал он.
Люди устраиваются на работу на склад, в магазин или на завод, но оформлены в непонятном им месте и не понятно как, подчеркнул эксперт.
— Чем больше неоформленных работников, тем выгоднее, — отметил Михаил Предигер. — У работодателей сокращаются расходы на персонал, не надо платить НДФЛ (13%) и страховые взносы (не менее 30%).
Эксперт считает, что отсутствие строгого контроля и экономическая привлекательность для работодателей сделали кадровые агентства и их схемы популярными на рынке труда. Если посмотреть сайты о поиске работников, то можно увидеть достаточное число подобных объявлений, добавил он.
Что касается работников, права которых были нарушены, то, по его словам, они редко идут в суды из-за отсутствия средств на оплату юридических услуг и неуверенности в положительном исходе дела.