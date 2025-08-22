От предостережения до торгов: россиянам объяснили, как будут изымать заброшенные земли

Лишь в крайнем случае, когда собственник годами игнорирует все предписания и штрафы, вопрос передается в суд. Как пояснили в Росреестре, лишь на пятом этапе по решению суда участок может быть изъят и выставлен на торги. При этом деньги от продажи вернут владельцу за вычетом расходов на проведение торгов.