Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От предостережения до торгов: россиянам объяснили, как будут изымать заброшенные земли

Росреестр: бесхозные земли будут отбирать на пятом этапе проверок.

Источник: Газета.Ру

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, по которым будут определять заброшенные земельные участки. Теперь есть официальный перечень признаков, позволяющих признать землю неиспользуемой. Специалисты Росреестра рассказали KP.RU, что изъятие заброшенных участков будет крайней мерой.

— Изъятие земли — очень сложный и длительный процесс, который осуществляется исключительно в судебном порядке. Это возможно только в том случае, если собственник, несмотря на поступившие предписания, не устранит нарушение в установленный срок, — подчеркнули в Росреестре.

Сначала владельцу дают три года, чтобы привести участок в порядок. Если этого не произошло, на втором этапе инспектор фиксирует запущенное состояние и направляет предостережение с рекомендацией устранить нарушения.

Если ситуация не меняется, собственнику высылают официальное предписание — обычно с полугодовым сроком. Штрафов на этом этапе нет. Однако при повторном игнорировании уже грозит административное дело и штраф от 20 тысяч рублей.

Лишь в крайнем случае, когда собственник годами игнорирует все предписания и штрафы, вопрос передается в суд. Как пояснили в Росреестре, лишь на пятом этапе по решению суда участок может быть изъят и выставлен на торги. При этом деньги от продажи вернут владельцу за вычетом расходов на проведение торгов.

Узнать больше по теме
Росреестр: история, услуги и способы взаимодействия
Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивается с покупкой, продажей или арендой жилья, и в такие моменты без помощи Росреестра не обойтись. Расскажем, как создавалась эта организация и каковы ее функции.
Читать дальше