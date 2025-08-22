От предостережения до торгов: россиянам объяснили, как будут изымать заброшенные земли

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, по которым будут определять заброшенные земельные участки. Теперь есть официальный перечень признаков, позволяющих признать землю неиспользуемой. Специалисты Росреестра рассказали KP.RU, что изъятие заброшенных участков будет крайней мерой.
— Изъятие земли — очень сложный и длительный процесс, который осуществляется исключительно в судебном порядке. Это возможно только в том случае, если собственник, несмотря на поступившие предписания, не устранит нарушение в установленный срок, — подчеркнули в Росреестре.
Сначала владельцу дают три года, чтобы привести участок в порядок. Если этого не произошло, на втором этапе инспектор фиксирует запущенное состояние и направляет предостережение с рекомендацией устранить нарушения.
Если ситуация не меняется, собственнику высылают официальное предписание — обычно с полугодовым сроком. Штрафов на этом этапе нет. Однако при повторном игнорировании уже грозит административное дело и штраф от 20 тысяч рублей.
Лишь в крайнем случае, когда собственник годами игнорирует все предписания и штрафы, вопрос передается в суд. Как пояснили в Росреестре, лишь на пятом этапе по решению суда участок может быть изъят и выставлен на торги. При этом деньги от продажи вернут владельцу за вычетом расходов на проведение торгов.