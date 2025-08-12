Ричмонд
От надежды к отчаянию: как Трамп довел Швейцарию до «тарифной драмы»

Швейцария столкнулась с самыми высокими пошлинами среди всех развитых государств. Агентство Bloomberg изучило, как страна перешла от статуса «первой в очереди» на сделку с США к экономическому кошмару, взяв комментарии у нескольких источников в Берне, Цюрихе и Вашингтоне, пожелавших остаться анонимными из-за характера обсуждаемых тем.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Фаза 1: Надежда

24 апреля, через три недели после того, как Трамп объявил о масштабных пошлинах по всему миру, швейцарские чиновники Пармелен и Келлер-Зуттер встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне. После встречи Келлер-Зуттер заявила, что Швейцария, вероятно, получит «некоторый льготный режим».

Как пишет Bloomberg, на тот момент швейцарцы считали, что у них прочные позиции перед американским президентом, учитывая небольшие масштабы их экономики и тот факт, что они уже отменили промышленные пошлины.

Швейцарский план включал уступки по некоторым сельхозпродуктам и упрощенную сертификацию американских медицинских изделий. В дополнение они напоминали о миллиардных инвестициях национальных фармгигантов Roche и Novartis в США.

Взамен они добивались установления 10% пошлины и обязательства Трампа не вводить карательные меры в отношении медикаментов в рамках его расследований по вопросам нацбезопасности.

Фаза 2: Согласование

В мае и июне офис Торгового представителя США Джеймисона Грира провел более 20 раундов переговоров со швейцарцами.

Через несколько дней появился проект соглашения. В нем был пункт, согласно которому швейцарские фармпроизводители обязались больше не закупать некоторые составляющие в Китае.

Дальнейшие события трактуются по-разному, пишет Bloomberg. По словам одних источников, Бессент, Грир и министр торговли Говард Лютник дали понять швейцарцам, что поддержат сделку перед президентом. Другие утверждают, что американские чиновники ясно дали понять: они лишь проинформируют Трампа о плюсах и минусах сделки, а окончательное решение примет он сам.

В Берне Келлер-Зуттер и ее министры все еще не получили прямого ответа от Трампа. Тем не менее, согласно Bloomberg, полагаясь на заверения его министров, они официально одобрили сделку в День независимости США.

Фаза 3: Катастрофа

На следующий день, поздравив Швейцарию с национальным праздником, Трамп выдвинул обвинение: по его словам, страна «обворовывает» США. Он сослался на торговый дефицит, округлив его до 40 млрд долларов.

Фаза 4: Отчаяние

Во вторник, за два дня до вступления пошлин в силу, Келлер-Зуттер неожиданно отправилась в Вашингтон. Как отмечает Bloomberg, когда ее самолет вылетал с авиабазы Дюбендорф под Цюрихом, у нее не было даже приглашения на встречу с Трампом — действие было продиктовано отчаянием.

Она вернулась ни с чем — состоялась лишь протокольная встреча с госсекретарём Марко Рубио, который не занимается торговыми переговорами. Это была её единственная официальная встреча с администрацией США, отмечает новостное агентство.

За час до приземления ее самолета в Швейцарии пошлины вступили в силу — и над страной разразился шторм.

