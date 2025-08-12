От надежды к отчаянию: как Трамп довел Швейцарию до «тарифной драмы»

Фаза 1: Надежда
24 апреля, через три недели после того, как Трамп объявил о масштабных пошлинах по всему миру, швейцарские чиновники Пармелен и Келлер-Зуттер встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне. После встречи Келлер-Зуттер заявила, что Швейцария, вероятно, получит «некоторый льготный режим».
Как пишет Bloomberg, на тот момент швейцарцы считали, что у них прочные позиции перед американским президентом, учитывая небольшие масштабы их экономики и тот факт, что они уже отменили промышленные пошлины.
Швейцарский план включал уступки по некоторым сельхозпродуктам и упрощенную сертификацию американских медицинских изделий. В дополнение они напоминали о миллиардных инвестициях национальных фармгигантов Roche и Novartis в США.
Взамен они добивались установления 10% пошлины и обязательства Трампа не вводить карательные меры в отношении медикаментов в рамках его расследований по вопросам нацбезопасности.
Фаза 2: Согласование
В мае и июне офис Торгового представителя США Джеймисона Грира провел более 20 раундов переговоров со швейцарцами.
Через несколько дней появился проект соглашения. В нем был пункт, согласно которому швейцарские фармпроизводители обязались больше не закупать некоторые составляющие в Китае.
Дальнейшие события трактуются по-разному, пишет Bloomberg. По словам одних источников, Бессент, Грир и министр торговли Говард Лютник дали понять швейцарцам, что поддержат сделку перед президентом. Другие утверждают, что американские чиновники ясно дали понять: они лишь проинформируют Трампа о плюсах и минусах сделки, а окончательное решение примет он сам.
В Берне Келлер-Зуттер и ее министры все еще не получили прямого ответа от Трампа. Тем не менее, согласно Bloomberg, полагаясь на заверения его министров, они официально одобрили сделку в День независимости США.
Фаза 3: Катастрофа
На следующий день, поздравив Швейцарию с национальным праздником, Трамп выдвинул обвинение: по его словам, страна «обворовывает» США. Он сослался на торговый дефицит, округлив его до 40 млрд долларов.
Фаза 4: Отчаяние
Во вторник, за два дня до вступления пошлин в силу, Келлер-Зуттер неожиданно отправилась в Вашингтон. Как отмечает Bloomberg, когда ее самолет вылетал с авиабазы Дюбендорф под Цюрихом, у нее не было даже приглашения на встречу с Трампом — действие было продиктовано отчаянием.
Она вернулась ни с чем — состоялась лишь протокольная встреча с госсекретарём Марко Рубио, который не занимается торговыми переговорами. Это была её единственная официальная встреча с администрацией США, отмечает новостное агентство.
За час до приземления ее самолета в Швейцарии пошлины вступили в силу — и над страной разразился шторм.