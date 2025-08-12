От надежды к отчаянию: как Трамп довел Швейцарию до «тарифной драмы»

Во вторник, за два дня до вступления пошлин в силу, Келлер-Зуттер неожиданно отправилась в Вашингтон. Как отмечает Bloomberg, когда ее самолет вылетал с авиабазы Дюбендорф под Цюрихом, у нее не было даже приглашения на встречу с Трампом — действие было продиктовано отчаянием.