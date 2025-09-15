«Острое лезвие» и теневой сектор: ключевые заявления Путина с совещания по экономике

ВВП
Как отметил российский лидер, ВВП страны в июле прибавил 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев 2025 года рост составил 1,1%.
Инфляция
Путин также сообщил, что усилия по снижению инфляции в России дают результат.
Что касается инфляции, то здесь тенденция достаточно яркая. Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе — 8,1%. А сейчас траектория снижения инфляции — ниже прогнозов правительства и Банка России. Иными словами, усилия по снижению инфляции дают результат.
По его словам, очень важно, чтобы умеренная ценовая конъюнктура позитивно отражалась на деловой, инвестиционной активности, позволяла обеспечить более динамичный, устойчивый рост.
Экономика
При этом, напомнил российский лидер, власти ставили перед собой задачу пройти по «острому лезвию», сохранив макроэкономическую стабильность и не переохладить экономику.
«Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», — подчеркнул Путин.
Глава государства также заявил, что темпы роста российской экономики должны быть выше мировой динамики.
«Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России. И здесь нами обозначена главная цель, а именно — обеспечить необходимые для этого темпы роста», — подчеркнул президент.
По его словам, российская экономика должна не просто идти в ногу с глобальной экономикой.
«[Российская экономика должна] стремиться опережать ее динамику за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики», — пояснил Путин.
Теневая экономика
Кроме того, президент потребовал активно бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов.
В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета.
Бюджет
Говоря о бюджете, Путин рассказал о долгом обсуждении с премьер-министром Михаилом Мишустиным — недавний разговор глав государства и правительства длился около двух часов.
Российский лидер отметил, что правительство продолжает работать над проектом бюджета, в связи с чем проводится целая серия совещаний по контурам главного финансового документа страны и его основным приоритетам.
«Вот с Михаилом Владимировичем вчера мы… Или позавчера? В ночь — долго, часа два, наверное, тоже обсуждали все эти вопросы», — заметил президент.
По его словам, «в числе этих вопросов — исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».