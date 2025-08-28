Основательница Wildberries вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

В топ-10 вошли:
- Татьяна Ким (состояние оценивается в $7,1 млрд);
- Татьяна Литвиненко, жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко ($3 млрд);
- Елена Батурина, президент Inteco Management ($1,3 млрд);
- Людмила Коган, генеральный директор «БФА-Девелопмент», вдова бизнесмена Владимира Когана ($1,2 млрд);
- Татьяна Володина, председатель стратегического совета «Лэтуаль» ($1,15 млрд);
- Наталья Луценко, соосновательница группы «Содружество» ($1,15 млрд);
- Екатерина Федун, дочь совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна ($1,15 млрд);
- Виктория Михельсон, дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона ($1,1 млрд);
- Лидия Сультеева, жена совладельца группы ТАИФ Рустема Сультеева ($1,05 млрд);
- Евгения Гурьева, жена основателя производителя удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева ($900 млн).
