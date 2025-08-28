Основательница Wildberries вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Узнать больше по теме

«НОВАТЭК»: история, финансовые показатели и перспективы развития в 2025 году

Россия — крупнейший поставщик природного газа в мире, а компания «НОВАТЭК» — один из лидеров в сфере разведки, добычи, переработки и реализации газа и нефти в стране. Расскажем, что известно об этом предприятии и как заработать на его акциях.