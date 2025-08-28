Ричмонд
Основательница Wildberries вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

Forbes представил новый рейтинг богатейших женщин России. За год число женщин-миллиардеров выросло до нового рекорда — до девяти. Их совокупное состояние превышает $19 млрд. На первом месте осталась основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким.

Источник: Personastars.com

В топ-10 вошли:

  • Татьяна Ким (состояние оценивается в $7,1 млрд);
  • Татьяна Литвиненко, жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко ($3 млрд);
  • Елена Батурина, президент Inteco Management ($1,3 млрд);
  • Людмила Коган, генеральный директор «БФА-Девелопмент», вдова бизнесмена Владимира Когана ($1,2 млрд);
  • Татьяна Володина, председатель стратегического совета «Лэтуаль» ($1,15 млрд);
  • Наталья Луценко, соосновательница группы «Содружество» ($1,15 млрд);
  • Екатерина Федун, дочь совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна ($1,15 млрд);
  • Виктория Михельсон, дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона ($1,1 млрд);
  • Лидия Сультеева, жена совладельца группы ТАИФ Рустема Сультеева ($1,05 млрд);
  • Евгения Гурьева, жена основателя производителя удобрений «Фосагро» Андрея Гурьева ($900 млн).

