Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ослабление или девальвация: сколько будет стоить доллар

Сегодня курс российской валюты испытал новый виток ослабления: на международном рынке Forex курс евро подскочил выше 100 рублей, а Банк России понизил официальный курс рубля на пятницу. Что будет дальше — в материале Финансов Mail.

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Reuters

Фактор нефти

В первую очередь аналитики видят в качестве негативного фактора снижение стоимости одного из главных российских сырьевых активов на мировом рынке.

Цены на нефть снижаются в преддверии выхода докладов ОПЕК и МЭА: Утром в четверг, 11 сентября, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% — до 67,26 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 63,44 доллара.

Помимо этого, ОПЕК сегодня опубликовала отчет по ключевым показателям, которые влияют на тренды нефтяного рынка по спросу, предложению и балансу за май 2025 года, а также прогнозирует, что будет с рынком «черного золота».

Как говорится в отчете, страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в августе 2025 года производство на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), но добывали на 321 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций.

Россия в августе 2025 года увеличила добычу нефти на 50 тыс. б/с, до 9,173 млн б/с, и добывала на 86 тыс. б/с меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений.

Мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 105,14 млн б/с.

Геополитика и инфляция

Другими факторами давления на рубль являются геополитика и ситуация с инфляцией в стране.

«Геополитическая неопределенность взывает к осторожности, приближение заседания ЦБ добавляет выжидательных настроений. Данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне, показали дальнейшее снижение темпов годового роста цен в район 8,1%. Рубль провалился еще чуть глубже, но затем восстановил дневные потери, в то время как цена на нефть сорвалась, Brent опускается к $66», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Что касается инфляции, то она влияет на курс валют в том числе и за счет шагов ЦБ: регулятор уже завтра примет решение по ключевой ставке. Как правило, учитываются последние данные именно по росту цен в стране, а также по инфляционным ожиданиям граждан и бизнеса.

Как считает аналитик БКС, Банк России с наивысшей вероятностью понизит ключевую ставку на 2% — до 16% годовых.

Оперативные данные по инфляции и экономическому росту подсказывают возможность такого шага.

Александр Шепелев

«Впрочем, твердого консенсуса на рынке в этот раз нет — резкий девальвационный импульс в рубле, высокие инфляционные ожидания, оперативная статистика по кредитованию и геополитическая неопределенность могут подсказать регулятору и более осторожное решение. В этом случае в пятницу в акциях возможна умеренная фиксация прибыли», — добавил он.

Среднесрочное продолжение рублевого ослабления видится практически неизбежным в свете денежно-кредитного смягчения, восстановления спроса, оживления кредитования и импортных потоков. Краткосрочно аналитик прогнозирует курсы в пределах 83,5−85,5 за доллар и 11,7−12,2 за юань.

11 сентября в ходе брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова был задан вопрос: с чем связана такая тенденция и какой курс в Кремле считают оптимальным.

«Это не прерогатива Кремля — считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы», — ответил он и подчеркнул, что Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, даже несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках.

Узнать больше по теме
Девальвация: плюсы для страны и минусы для населения
Когда в условиях растущей инфляции наблюдается снижение курса национальной денежной единицы по отношению к другим валютам, многие воспринимают это как негативное явление. При этом власти используют девальвацию для поддержания экономики, она помогает повысить объемы экспорта и спрос на товары внутри страны. В чем плюсы и минусы этого инструмента для государства и населения, расскажем в этом материале с помощью экспертов.
Читать дальше