Ослабление или девальвация: сколько будет стоить доллар

Фактор нефти
В первую очередь аналитики видят в качестве негативного фактора снижение стоимости одного из главных российских сырьевых активов на мировом рынке.
Помимо этого, ОПЕК сегодня опубликовала отчет по ключевым показателям, которые влияют на тренды нефтяного рынка по спросу, предложению и балансу за май 2025 года, а также прогнозирует, что будет с рынком «черного золота».
Как говорится в отчете, страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в августе 2025 года производство на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), но добывали на 321 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций.
Россия в августе 2025 года увеличила добычу нефти на 50 тыс. б/с, до 9,173 млн б/с, и добывала на 86 тыс. б/с меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений.
Мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 105,14 млн б/с.
Геополитика и инфляция
Другими факторами давления на рубль являются геополитика и ситуация с инфляцией в стране.
«Геополитическая неопределенность взывает к осторожности, приближение заседания ЦБ добавляет выжидательных настроений. Данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне, показали дальнейшее снижение темпов годового роста цен в район 8,1%. Рубль провалился еще чуть глубже, но затем восстановил дневные потери, в то время как цена на нефть сорвалась, Brent опускается к $66», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
Что касается инфляции, то она влияет на курс валют в том числе и за счет шагов ЦБ: регулятор уже завтра примет решение по ключевой ставке. Как правило, учитываются последние данные именно по росту цен в стране, а также по инфляционным ожиданиям граждан и бизнеса.
Как считает аналитик БКС, Банк России с наивысшей вероятностью понизит ключевую ставку на 2% — до 16% годовых.
Оперативные данные по инфляции и экономическому росту подсказывают возможность такого шага.
«Впрочем, твердого консенсуса на рынке в этот раз нет — резкий девальвационный импульс в рубле, высокие инфляционные ожидания, оперативная статистика по кредитованию и геополитическая неопределенность могут подсказать регулятору и более осторожное решение. В этом случае в пятницу в акциях возможна умеренная фиксация прибыли», — добавил он.
Среднесрочное продолжение рублевого ослабления видится практически неизбежным в свете денежно-кредитного смягчения, восстановления спроса, оживления кредитования и импортных потоков. Краткосрочно аналитик прогнозирует курсы в пределах 83,5−85,5 за доллар и 11,7−12,2 за юань.
11 сентября в ходе брифинга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова был задан вопрос: с чем связана такая тенденция и какой курс в Кремле считают оптимальным.
«Это не прерогатива Кремля — считать курс доллара. Что касается колебаний курса доллара — это рыночные процессы», — ответил он и подчеркнул, что Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, даже несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках.