Ослабление или девальвация: сколько будет стоить доллар

Что касается инфляции, то она влияет на курс валют в том числе и за счет шагов ЦБ: регулятор уже завтра примет решение по ключевой ставке. Как правило, учитываются последние данные именно по росту цен в стране, а также по инфляционным ожиданиям граждан и бизнеса.