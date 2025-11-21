Ослабить нехватку: дефицит кадров в России пошел на спад

Дефицит кадров в России ослаб после резкого роста в прошлом году — в III квартале 2025-го он вернулся к уровню 2023-го, следует из данных ЦБ (их изучили «Известия»). Причины — исчерпание ресурсов у компаний для дальнейшего расширения штата и найма на фоне увеличения издержек и высоких ставок, а также повышение производительности труда и активное внедрение ИИ. Острее всего нехватка сотрудников ощущается в сельском хозяйстве, ЖКХ, строительстве и оборонной промышленности. При этом бизнес осторожнее пересматривает зарплаты и всё чаще ищет универсальных специалистов. Есть ли риски для экономики и какой дальше будет безработица — в материале «Известий».
Почему бизнесу всё меньше нужны новые кадры
Показатель обеспеченности бизнеса работниками в III квартале 2025-го составил минус 25,7 п. (рассчитывается как баланс между долей компаний, испытывающих избыток работников, и тех, кому их не хватает). Он вернулся к уровню 2023 года, когда безработица была заметно выше — 3,2% против нынешних 2,1%, а кадровый голод ощущался слабее.
Максимальная нехватка персонала фиксировалась год назад, когда значение индикатора опускалось до минус 31,9 п. Улучшение показателя (то есть сокращение отрицательного значения) указывает на постепенное ослабление дефицита сотрудников. Такие данные содержатся в ноябрьском «Мониторинге предприятий» Банка России (документ изучили «Известия»). Редакция направила запрос в регулятор и Минтруд.
В этом году Минэк оценивал дефицит рабочей силы в 1,5 млн человек — это примерно 1,8% трудоспособного населения, напомнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Российский рынок вакансий стабилизировался: компании отказались от практики найма всех минимально подходящих кандидатов и вернулись к более тщательному отбору, подтвердили в пресс-службе SuperJob. За год число предложений работы сократилось на 15%, тогда как количество резюме выросло на 19%, уточнили там. Тем не менее, даже при уменьшении объема вакансий по сравнению с 2024-м, массовый сегмент рынка труда остается соискательским. Это подтверждается не только рекордно низкой безработицей, но и позицией работодателей: 78% из них по-прежнему говорят о кадровом голоде, отметили в компании.
Рынок труда пережил сильнейший «перегрев» в 2024 году, что привело к снижению безработицы до исторических минимумов, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Однако по мере замедления роста экономики — с более чем 4% до примерно 1% в год — и снижения выпуска в ряде отраслей естественно ожидать ослабления спроса на персонал.
По данным HeadHunter, в октябре число вакансий было на 30% меньше, чем годом ранее, привела данные эксперт. Это связано с ухудшением финансового состояния компаний на фоне слабого спроса, высоких ставок и увеличения налоговой нагрузки. В таких условиях бизнес сокращает инвестиции, осторожнее смотрит на перспективы и менее охотно нанимает новых сотрудников, пояснила Ольга Беленькая.
Кроме того, компании оптимизируют численность персонала, активнее внедряя ИИ в производственные процессы, добавила эксперт.
Еще одной причиной ослабления кадрового дефицита может быть рост производительности труда, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, повышение эффективности снижает затраты на персонал, поэтому компании стремятся сокращать или хотя бы не увеличивать штат, а расширение объема работ и услуг обеспечивать именно за счет производительности.
Кроме того, бизнес избавляется от подразделений, работавших «на перспективу», что приводит к увольнениям в этих сегментах. Также уменьшается спрос на отдельные виды продукции — например, в угольной и металлургической отраслях, добавила эксперт.
В каких сферах сотрудников всё еще не хватает
Согласно документу ЦБ, наиболее выраженный дефицит кадров фиксируется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения.
Острая нехватка сотрудников также сохраняется в торговле, промышленности, строительстве, логистике и среди квалифицированных рабочих, рассказал заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. В то же время среди офисных специалистов — в IT, HR, маркетинге — конкуренция за рабочие места стремительно растет: на одну вакансию приходится от 300 до более чем 800 откликов.
— Помимо отраслевого дисбаланса на рынке труда заметны и региональные различия. География спроса на работников крайне неравномерна: большинство вакансий сосредоточено в крупных агломерациях. При этом уровень безработицы варьируется от 2−3% в экономически устойчивых субъектах до более чем 7% на Северном Кавказе, — добавил эксперт.
В топ-3 сфер по росту числа вакансий в III квартале 2025 года вошли производство электро- и оптического оборудования, металлургическая промышленность, а также добыча, переработка и транспортировка нефти и газа, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов. Эти отрасли характеризуются стабильной загрузкой, долгосрочными проектами и высоким спросом на производственный персонал, который сложно оперативно заменить. Поэтому даже при общем ослаблении кадрового дефицита, конкуренция за специалистов здесь остается наиболее высокой, добавил он.
Особенно остро не хватает квалифицированных рабочих в высокоточном машиностроении, оборонной, аэрокосмической, приборо- и станкостроительной отраслях, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. В регионах, особенно с уровнем зарплат ниже среднероссийского, хронически недостает врачей и школьных учителей.
Также наиболее заметен дефицит в сферах, где требуется уникальная техническая экспертиза, где большой разрыв между традиционными требованиями и новыми технологическими вызовами, и среди массового рабочего персонала, замену которому роботами обеспечить пока невозможно, отметила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.
Что будет дальше с рынком труда в России
Вместе с тем планы компаний по найму сотрудников к концу 2025 года стали более сдержанными, следует из документа ЦБ. То же касается и зарплат: в IV квартале бизнес намерен повысить оклады лишь на 0,8% — в основном для отдельных категорий специалистов. При этом большинство работодателей вовсе не планируют пересматривать жалованье.
Торможение экономического роста, скорее всего, продолжится в IV квартале 2025-го (ЦБ ожидает динамику ВВП в диапазоне от −0,5% до +0,5% год к году) и в начале 2026-го на фоне жесткой денежно-кредитной политики и повышения налоговой нагрузки, считает Ольга Беленькая из «Финам». Это будет способствовать дальнейшему ослаблению кадрового дефицита и замедлению роста зарплат.
В перспективе на рынке труда будет заметный дисбаланс, отметила Юлия Долженкова из Финансового университета. В производственных отраслях и здравоохранении усиливается нехватка рабочей силы, тогда как среди «белых воротничков» наблюдается профицит.
— В 2026 году мы ожидаем сохранения низкой безработицы в России, хотя, по нашим оценкам, она немного возрастет до 2,2−2,3%, — прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
По ее словам, умеренное сокращение кадрового дефицита и небольшой рост безработицы — нормальное явление, которое не несет рисков для рынка труда и экономики в целом. Это позволит работодателям немного снизить расходы на персонал. При этом особым спросом будут пользоваться «универсальные солдаты» — сотрудники, способные выполнять задачи сразу за нескольких специалистов.
Тем не менее, если безработица из-за массового внедрения ИИ или других технологий, позволяющих компаниям экономить на персонале, выйдет из-под контроля и резко поднимется, это плохо повлияет на экономику, добавила Наталья Мильчакова.