Ослабить нехватку: дефицит кадров в России пошел на спад

Дефицит кадров в России ослаб после резкого роста в прошлом году — в III квартале 2025-го он вернулся к уровню 2023-го, следует из данных ЦБ (их изучили «Известия»). Причины — исчерпание ресурсов у компаний для дальнейшего расширения штата и найма на фоне увеличения издержек и высоких ставок, а также повышение производительности труда и активное внедрение ИИ. Острее всего нехватка сотрудников ощущается в сельском хозяйстве, ЖКХ, строительстве и оборонной промышленности. При этом бизнес осторожнее пересматривает зарплаты и всё чаще ищет универсальных специалистов. Есть ли риски для экономики и какой дальше будет безработица — в материале «Известий».