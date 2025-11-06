Ощутимая розница: магазинам хотят запретить наценки выше 15%

С 2010 года в России действует механизм временного ограничения цен на социально значимые товары, который регулируется постановлением правительства РФ № 530. Согласно документу, власти могут на ограниченный срок вводить предельные розничные цены или ограничивать наценки на социально значимые продукты (24 позиции). Такое решение кабмин может принять при скачке на 10% и более за 60 дней. Однако такой механизм применяется редко. Еще в 2022 году правительству было рекомендовано рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости в размере 10−15%. Рекомендация принята Госдумой по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Но ведомство это предложение отклонило, посчитав, что дополнительные ограничения со стороны государства могут дестабилизировать экономику, лишить производителей и продавцов стимула для развития бизнеса, привести к снижению налогов и дефициту товаров.