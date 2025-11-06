Ощутимая розница: магазинам хотят запретить наценки выше 15%

Наценку торговых сетей на товары предлагают ограничить 15-ю процентами. Как выяснили «Известия», такой законопроект депутаты фракции «Справедливая Россия» внесут в Госдуму 6 ноября. Сейчас надбавка может доходить до 300%, из-за этого происходит рост цен, объясняют авторы инициативы. Представители бизнеса ожидаемо нашли законопроект малореалистичым: при ставке ЦБ в 16,5% торговые компании берут кредиты и вынуждены перекладывать свои издержки на покупателей через наценку как основной способ получения прибыли. Кроме того, никто не отменял коммунальные платежи, аренду, зарплату сотрудников. Эксперты опасаются, что мера существенно сократит доходы торговых сетей и в итоге может привести к дефициту. Есть ли шансы у инициативы стать законом — оценили «Известия».
Почему хотят ограничить наценку
Предельную наценку торговых сетей на товары, которые им поставляют производители, хотят ограничить 15%. Такой законопроект с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» 6 ноября будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. В пояснительной записке к документу (есть у «Известий») сообщается, что он подготовлен в соответствии с указом и поручениями президента, в том числе по стабилизации стоимости продовольственных товаров.
«Рост цен обусловлен комплексом причин. При этом один из ключевых факторов — целенаправленное их завышение отдельными торговыми сетями. По данным различных исследований и журналистских расследований, наценка на товары (разница между закупочной и розничной стоимостью для потребителей) составляет от 10% на социально значимые товары до 200% и даже 300% на непродовольственные и отдельные продовольственные товары», — говорится в документе.
Авторы инициативы напоминают, что ФАС России регулярно выявляет необоснованное завышение цен, в том числе на такие значимые продукты, как хлеб. Осенью 2024 года антимонопольная служба установила стопроцентное завышение цен на хлеб в торговой рознице. Ранее «Известия» писали о значительном разрыве в опте и рознице по рыбе, картофелю и зерну.
Справка «Известий»
С 2010 года в России действует механизм временного ограничения цен на социально значимые товары, который регулируется постановлением правительства РФ № 530. Согласно документу, власти могут на ограниченный срок вводить предельные розничные цены или ограничивать наценки на социально значимые продукты (24 позиции). Такое решение кабмин может принять при скачке на 10% и более за 60 дней. Однако такой механизм применяется редко. Еще в 2022 году правительству было рекомендовано рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости в размере 10−15%. Рекомендация принята Госдумой по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым. Но ведомство это предложение отклонило, посчитав, что дополнительные ограничения со стороны государства могут дестабилизировать экономику, лишить производителей и продавцов стимула для развития бизнеса, привести к снижению налогов и дефициту товаров.
В пояснительной записке отмечается, что наценка позволяет торговле стабильно наращивать прибыль. Так, X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») за 2024 год совокупно увеличила выручку более чем на 24%, до 3,9 трлн рублей, чистую прибыль на 22%, до 110 млрд. Сеть «Лента» увеличила выручку на 44%, до 888 млрд рублей, чистую прибыль до 24 млрд (против убытка в размере 2 млрд рублей в 2023 году).
В связи с этим предлагается установить, что предельная наценка торговых сетей на товар не может превышать 15%. Кроме того, на ценниках продавцы должны указывать себестоимость реализуемой продукции.
— Такие меры позволят решить проблему необоснованного и порой спекулятивного завышения цен, а также способствовать снижению продуктовой инфляции в масштабах всей страны, — пояснил «Известиям» Сергей Миронов.
Еще один блок поправок в законопроекте касается приготовления еды непосредственно в торговых объектах.
«Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормы РФ формально допускают хранение и реализацию готовой кулинарной продукции в открытом виде на прилавках и витринах. Вместе с тем практика показывает, что такие условия могут способствовать повышенному риску загрязнения пищевых продуктов и, как следствие, увеличению случаев острых кишечных инфекций среди населения», — говорится в документе.
В пример депутаты приводят недавнее массовое отравление шаурмой, которая продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский» в Бурятии, где пострадали 145 человек.
В связи с этим авторы инициативы предлагают запретить приготовление кулинарной продукции непосредственно в торговых объектах, а также не допускать использования продуктов с оставшимся сроком годности менее 24 часов для приготовления еды, предназначенной для розничной продажи.
Также законопроект предусматривает меры по защите интересов поставщиков. В частности, предлагается ограничить сроки отсрочки платежей со стороны торговых сетей, а также установить требование, чтобы не менее 25% ассортимента приходилось на продукцию местных производителей. Торговые сети, замещая собой местные магазины, как правило, продолжают работать с крупными федеральными поставщиками. В результате локальные производители вынуждены сокращать производство или вовсе закрываться, объясняют необходимость нововведений авторы инициативы. В пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что законопроект в министерство не поступал. Там подчеркнули, что в случае его поступления документ будет рассмотрен в установленном порядке.
Редакция направила запрос в ФАС с просьбой прокомментировать перспективы поддержки инициативы.
За и против ограничения наценки
В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили «Известиям», что не видели законопроекта, поэтому не смогут дать по нему комментарий.
Глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин считает, что инициатива малореализуема при ставке ЦБ в 16,5%, с учетом того что торговые компании также берут кредиты и перекладывают свои издержки на покупателей через наценку как основной способ получения прибыли.
— Во-первых, из законопроекта непонятно, кто будет отслеживать и контролировать эту наценку. Во-вторых, мне кажется, это вообще нереализуемая инициатива, если у нас ставка сейчас 16,5%, а кредиты для бизнеса стоят еще дороже. Та же торговля берет их сегодня под 18%. Как в случае принятия такого законопроекта ей продолжать работать? — отметил он.
По его словам, этот законопроект экономически не просчитан. Такие предложения возможны только в случае низкой инфляции, считает представитель бизнеса.
Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что теоретически можно даже заморозить цены и развитые страны это позволяют, но на определенный период: два-три месяца.
— Если сделать это на постоянной основе, то некоторое время цены расти не будут, но потом может начаться дефицит, так как торговле будет невыгодно работать в убыток. Ведь объективно у бизнеса есть издержки, которые необходимо покрывать. Это и коммунальные платежи, аренда, зарплата сотрудников, стоимость логистики, — считает эксперт.
По его словам, цены должен регулировать рынок, в ином случае нужно возрождать Госплан и менять экономику.
Это мнение разделяет глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Он считает, что методы контроля за ценами не должны быть такими тотальными.
— В условиях рыночной экономики переход к тотальному контролю за ценообразованием в таком массовом сегменте, как торговые сети, представляется излишним, так как очевидно, что свобода предпринимательской деятельности предполагает и определенную свободу ценообразования, — пояснил общественник.
Защищать интересы потребителей в части контроля за ценами необходимо, но такие механизмы уже существуют. Например, ФАС совместно с другими ведомствами ведет постоянный мониторинг стоимости социально значимых товаров, напомнил Олег Павлов. По его мнению, если регулировать цены на все товары, то это может привести к дефициту и спекуляциям, так что в итоге пострадают потребители.
Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов не стал комментировать вопрос по наценке, он высказал мнение по другой части законопроекта.
— Кулинария в торговых сетях — это эффективный и безопасный способ минимизации потерь и повышения оборачиваемости товаров с приближающимся сроком. При должном контроле, соблюдении санитарных норм и информировании потребителей о сроках годности готовой еды это не несет угрозы безопасности, — пояснил представитель бизнеса.
По его словам, запрет на использование продуктов с истекающим сроком годности для кулинарии увеличит объемы утилизации пригодной для использования в пищу еды.