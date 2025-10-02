Ричмонд
Орбан заявил о финансовых убытках Венгрии из-за санкций против России

Венгрия понесла значительные финансовые убытки из-за антироссийских санкций Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Позицию главы венгерского правительства изложил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в его офисе Золтан Ковач в соцсети X.

«Говоря о финансовых издержках конфликта, премьер-министр Орбан отметил, что Венгрия понесла убытки от санкций, инфляции и высоких цен на энергоносители, в то время как ЕС продолжает отправлять десятки миллиардов евро Украине», — написал он.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК меняет подход к введению санкций против России. По ее словам, 19-й пакет санкций будет включать радикальные ограничения в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли.

Отмечается, что в новый пакет ограничений войдут ограничения для 118 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также меры против банков РФ. Кроме того, ЕС планирует снизить потолок цен на нефть до 47,6 доллара, ввести санкции против системы «Мир», запретить экспорт стратегического сырья и ограничить деятельность 45 компаний. Также предложены санкции за помощь военно-промышленному комплексу России и полный отказ от российского СПГ к 2027 году.

