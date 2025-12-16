Оптом и в разницу: ФАС раскритиковала новые правила торговли из-за рисков роста цен

ФАС усмотрела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разрабатываемых Минпромторгом. Антимонопольная служба предупредила ведомство, что не поддерживает и не согласовывает предлагаемые изменения. Причина — удорожание логистических услуг для поставщиков и производителей. В новых правилах предлагается разрешить торговым сетям самостоятельно устанавливать их стоимость наравне с маркетплейсами. В министерстве полагают, что это создаст равные условия конкуренции между платформами и традиционной розничной торговлей. В ФАС же считают, что это увеличит издержки бизнеса и в конечном итоге отразится на ценах для потребителей. Это мнение разделяют в Руспродсоюзе — там отмечают, что новые нормы фактически нивелируют закон о торговле. Какие еще риски увидели антимонопольщики и что думают предприниматели о предлагаемых изменениях, разбирались «Известия».
Почему ФАС раскритиковала изменение правил торговли
Федеральная антимонопольная служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Об этом говорится в отзыве, направленном в министерство за подписью замруководителя ФАС Тимофея Нижегородцева. В документе, который есть у «Известий», служба раскритиковала большую часть ключевых изменений и их обоснования.
В частности, ФАС заступилась за закон о торговле, назвав его нормы актуальными даже с учетом цифровизации и развития маркетплейсов. Впрочем, именно из-за изменений на рынке Минпромторг разработал новые правила.
Справка «Известий»
Национальную модель торговой деятельности, включающую новые правила работы онлайн-торговли и ритейла, Минпромторг разработал по итогам ПМЭФ-2025. В обосновании было заявлено о существенной трансформации отрасли в связи с появлением маркетплейсов. Документ включает пять ключевых направлений: выравнивание конкурентных условий между традиционной розницей и онлайн-торговлей, устранение правовых пробелов и дисбалансов в регулировании деятельности, совершенствование законодательства о защите прав потребителей, развитие потребительской кооперации, а также обновление правил работы розничных рынков и ярмарок. Всего в документе 12 мер, которые могут быть реализованы в формате проектов федеральных законов, правительственных распоряжений или обязательных отраслевых стандартов.
В своем отзыве в Минпромторг ФАС подчеркнула, что нормы действующего закона в первую очередь регулируют торговлю продуктами питания и способствуют урегулированию споров между сетями и поставщиками. По данным службы, это особенно актуально, поскольку доля онлайн-продаж продуктов пока невелика — всего 4−6% от общего объема реализуемой продукции.
«Таким образом, основная доля реализации таких товаров приходится на торговые сети, что указывает на сохранение их рыночной власти над поставщиками», — отмечает ФАС, добавляя, что жалобы от поставщиков продолжают поступать. Например, в отношении сети «Светофор» только в 2024—2025 годах было возбуждено 27 дел о нарушениях закона.
«Вопреки утверждению, содержащемуся в плане, закон о торговле является актуальным, а его ключевые положения позволяют ограничивать немонетарные издержки поставщиков, транслируемые в цены продовольственных товаров, — подчеркивает ФАС. — Позицию о том, что отмена его ключевых требований недопустима, разделяют все союзы поставщиков продовольствия».
Одно из предложенных Минпромторгом изменений — исключение стоимости логистики из 5-процентного вознаграждения, которое поставщики выплачивают торговым сетям, писали «Известия». В министерстве полагают, что это создаст равные условия конкуренции между маркетплейсами и традиционной розничной торговлей. ФАС же настаивает на исключении этого пункта из новых правил, предупреждая, что под видом оплаты логистики сети смогут требовать любые дополнительные платежи.
«Это приведет к росту издержек поставщиков, транслируемых в цены на продовольственные товары. При этом осуществление постоянного контроля за реальным предназначением различных выплат поставщиков в пользу торговых сетей не представляется возможным», — полагают в службе.
Также ФАС выступает против идеи отмены обязанности властей вести торговые реестры. По мнению службы, без них региональные органы власти и антимонопольные органы лишатся возможности контролировать соблюдение сетями требований ст. 14 закона о торговле.
Кроме того, ведомство предлагает Минпромторгу детальнее прописать порядок контроля за маркировкой товаров на маркетплейсах. Сейчас, по мнению службы, непонятно, как это будет работать и каких результатов ожидать. При этом ФАС поддерживает запрет эксклюзивности пунктов выдачи товаров у маркетплейсов, меры по развитию потребительской кооперации и совершенствованию регулирования розничных рынков и ярмарок.
«Учитывая изложенное, по мнению ФАС, план (по регулированию торговой деятельности. — “Известия”) требует дальнейшего обсуждения и в представленной редакции не может быть поддержан и согласован», — говорится в документе.
«Известия» направили запрос в антимонопольную службу с просьбой прокомментировать дальнейшие действия в сфере регулирования торговли. Также редакция направила вопросы в Минпромторг с предложением прокомментировать оценку документа антимонопольной службой.
Какие риски увидел бизнес в новых правилах
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что новая национальная модель торговой деятельности, направленная на обеспечение честной конкуренции, доступности социально значимых товаров, поддержку малого бизнеса и отечественных производителей, должна строиться на базе действующего закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», который уже охватывает все ключевые аспекты взаимодействия поставщиков и ритейла.
— Разработка модели без изучения и анализа этого опыта создает риски обеспечения ценовой и физической доступности продовольственных товаров для граждан. Фактическое нивелирование закона о торговле, представленное в концепции новой нацмодели, чревато негативными последствиями для отечественного производства питания и продовольственной безопасности страны, — считает представитель бизнеса.
По его словам, речь идет о возвращении к агентским схемам, запрещенным законом о торговле, практике возврата продовольственных товаров, отмене ограничений по отсрочкам оплаты, непрозрачности ценообразования из-за исключения логистики из 5-процентного вознаграждения ритейлу, а также о ценовых войнах, возникающих из-за неограниченных инвестиций онлайн-площадок в скидки за собственный счет.
— Для сохранения хрупкого баланса АПК и торговли, выравнивания конкуренции электронных платформ и офлайн-ритейла и, главное, ради достатка продуктов на прилавке производители считают необходимым распространить все нормы действующего закона на любые каналы реализации, включая онлайн, — сообщил Дмитрий Востриков.
«Известия» направили запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), а также в крупные сети с просьбой прокомментировать выводы ФАС.
В Х5 сказали «Известиям», что изучают позицию ФАС, а также продолжат вести конструктивный диалог отрасли и регулятора совместно с Минпромторгом.
— В настоящий момент торговые сети выступают как полноценные логистические компании, оказывающие полный спектр услуг, включая обслуживание многотысячных автопарков, АТП, логоцентров
Учитывая, что логистика — это полноценная услуга, стоимость которой определяется рыночными методами, вопрос о том, корректно ли ее ограничивать процентом от суммы договора, остается открытым, считают в компании.
— В других отраслях ограничение на стоимость логистических услуг в коммерческом договоре не закрепляется. Компания стала первым федеральным продуктовым ритейлером, вышедшим на Дальний Восток, и дальнейшее развитие розничной торговли в ДФО напрямую зависит от логистических возможностей бизнеса, — пояснили в пресс-службе ритейлера.
Как писали «Известия», ранее с критикой инициатив Минпромторга выступила онлайн-торговля, по мнению которой предлагаемые меры способны серьезно повлиять на рынок, поэтому часть из них нуждается в доработке.
Новые правила предполагают усиление регулирования маркетплейсов, что создает риски замедления их развития, сказали «Известиям» в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ (РВБ). Действующее регулирование онлайн-площадок уже выстроено достаточно сбалансированно и учитывает интересы всех участников рынка: продавцов, потребителей и самих площадок. Введение дополнительных, избыточных мер может нарушить этот баланс и затормозить развитие электронной коммерции без очевидного эффекта для рынка в целом.
Впрочем, какие-то меры маркетплейсы уже готовы поддержать, например разрешение владельцам ПВЗ работать с несколькими компаниями одновременно.
— Мы считаем, что дополнительные возможности увеличения доходов очень важны для владельцев пунктов выдачи заказов, поэтому в наших точках партнеры могут вести любой дополнительный бизнес и выдавать заказы других компаний, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon.
Там отметили, что сегодня уже есть пункты выдачи, совмещенные с кофейнями, химчистками и даже франшизами продовольственных сетей. В Ozon подчеркнули, что компания лишь стремится обеспечить приемлемый уровень сервиса для клиентов. В маркетплейсе добавили, что готовы к дополнительным обсуждениям темы мультибрендовых пунктов выдачи.
В Wildberries&Russ касательно ПВЗ отметили, что для партнеров маркетплейса нет запрета на ведение такого бизнеса по совместительству. Самое главное в указанном подходе — соблюдение необходимого брендинга для правильной навигации клиентов и четких правил работы с клиентами.
— Открытие мультибрендовых ПВЗ действительно дает партнерам новый опыт предпринимательства, но также несет в себе определенные риски. К примеру, это может сказаться на количестве задач для сотрудников на пункте. Что в конечном счете не только усилит общую нагрузку на ПВЗ, но и ухудшит клиентский опыт по взаимодействию со всеми платформами. Также для такого подхода нет соразмерного количества подходящих площадей, — отметили в компании.
Стандартная модель сотрудничества с маркетплейсом по отдельному пункту выдачи позволяет снизить операционные издержки, повысить производительность и увеличить узнаваемость точки, что способствует росту клиентского трафика и оборота, добавили в Wildberries&Russ.