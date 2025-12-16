Оптом и в разницу: ФАС раскритиковала новые правила торговли из-за рисков роста цен

ФАС усмотрела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разрабатываемых Минпромторгом. Антимонопольная служба предупредила ведомство, что не поддерживает и не согласовывает предлагаемые изменения. Причина — удорожание логистических услуг для поставщиков и производителей. В новых правилах предлагается разрешить торговым сетям самостоятельно устанавливать их стоимость наравне с маркетплейсами. В министерстве полагают, что это создаст равные условия конкуренции между платформами и традиционной розничной торговлей. В ФАС же считают, что это увеличит издержки бизнеса и в конечном итоге отразится на ценах для потребителей. Это мнение разделяют в Руспродсоюзе — там отмечают, что новые нормы фактически нивелируют закон о торговле. Какие еще риски увидели антимонопольщики и что думают предприниматели о предлагаемых изменениях, разбирались «Известия».