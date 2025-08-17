Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос: сталкиваются ли россияне с финансовыми пирамидами

К августу 2025 года Банк России зафиксировал тревожный скачок: за минувший год количество финансовых пирамид в стране выросло в 1,5 раза. Финансы Mail решили спросить у читателей, сталкивались ли они с таким явлением и боятся ли потерять деньги.

Алексей Зотов
Обозреватель

Основная проблема роста финансовых пирамид в России, по мнению ЦБ, это невысокий общий уровень финансовой грамотности. Больше всего опасений вызывают те группы, кто проводит много времени в соцсетях и мессенджерах. Это делает широкую интернет-аудиторию уязвимой для обещаний «гарантированной доходности» в разы выше рыночной.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше