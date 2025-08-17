Опрос: сталкиваются ли россияне с финансовыми пирамидами

Основная проблема роста финансовых пирамид в России, по мнению ЦБ, это невысокий общий уровень финансовой грамотности. Больше всего опасений вызывают те группы, кто проводит много времени в соцсетях и мессенджерах. Это делает широкую интернет-аудиторию уязвимой для обещаний «гарантированной доходности» в разы выше рыночной.