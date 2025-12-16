Опрос: россиян бесят фальшивые скидки перед Новым годом

По данным опроса, проведенного агентством FAVES Communications, 56% россиян наиболее раздражают мнимая выгода и так называемые ложные подарки — скидки на выезд мастера, бесплатные консультации, замеры или уборку, которые зачастую включены в стандартный перечень услуг и не представляют собой реального бонуса для клиента. В качестве примера эксперты приводят бесплатные замеры при заказе кухонного гарнитура: без этой услуги выполнение заказа невозможно.
На втором месте по степени раздражения у потребителей оказались фальшивые скидки: их отмечают 55% опрошенных. Благодаря развитию цифровых инструментов пользователи легко отслеживают динамику цен, и бренды, прибегающие к практике искусственного завышения стоимости перед объявлением скидок, рискуют потерять доверие аудитории.
Третье место заняли акции с дорогостоящими суперпризами, вероятность получения которых сложно проверить. Розыгрыши, приуроченные к покупке, таких призов, как путёвка на Мальдивы, годовой запас топлива или подарочный сертификат на 1 млн рублей, вызывают скепсис у 51% участников опроса, создавая у них ощущение недоступности и непрозрачности подобных предложений.
«Маркетинговые активности, которые создают лишь иллюзию ценности, легко считываются современной аудиторией и воспринимаются как обман, как попытка манипуляции. Это негативно влияет на отношение к бренду, причем не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Столкнувшись однажды с “нарисованной” скидкой, покупатель вряд ли захочет повторно иметь дело с этой компанией», — рассказала основатель коммуникационного агентства FAVES Communications Юлия Царева.
Акции с существенными ограничениями, например по времени проведения, вызывают меньше негативных реакций у потребителей. Согласно результатам опроса, проведённого FAVES Communications, 43% россиян испытывают раздражение из-за создания иллюзии срочности и дефицита — такими примерами являются предложения «Только сегодня!», «Последний шанс», «Скидка действует три дня».
Недовольство также вызывает начисление быстро сгорающих бонусов — этот формат не устраивает 39% респондентов. 38% опрошенных отмечают негативную реакцию на скидки, предоставляемые исключительно новым клиентам.
31% интернет-пользователей выразили недовольство акциями «Второй товар бесплатно», зачастую воспринимая их как способ реализовать неликвидный или скоропортящийся товар. Часто негатив вызывают и промокоды на скидки или подарки в различных онлайн-сервисах, поскольку большинство подобных предложений, по мнению респондентов, являются нерелевантными.
Наименьший уровень негатива фиксируется по отношению к праздничным распродажам: лишь 17% респондентов относятся к ним отрицательно. При этом 20% опрошенных признались, что в преддверии Нового года их раздражают практически все перечисленные маркетинговые форматы.
В опросе приняли участие более 1,5 тысячи россиян.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».