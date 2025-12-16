Опрос: россиян бесят фальшивые скидки перед Новым годом

«Маркетинговые активности, которые создают лишь иллюзию ценности, легко считываются современной аудиторией и воспринимаются как обман, как попытка манипуляции. Это негативно влияет на отношение к бренду, причем не только в моменте, но и в долгосрочной перспективе. Столкнувшись однажды с “нарисованной” скидкой, покупатель вряд ли захочет повторно иметь дело с этой компанией», — рассказала основатель коммуникационного агентства FAVES Communications Юлия Царева.