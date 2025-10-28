Опрос показал, сколько россиян поддерживают налог на тунеядство

В октябре 2025 года снова в общественной повестке всплыло обсуждение так называемого «налога на тунеядство». Против этой меры высказался министр труда и социальной защиты Антон Котяков, отметив, что «внутренне его не поддерживает».
Каждый пятый опрошенный россиянин поддержал введение в России налога на тунеядство, более четверти высказались категорически против.
Только 9,79% поддержали идею ввести такой налог полностью. Почти столько же — 9,54% — при условии, что будут предусмотрены исключения для социально незащищенных сограждан. В совокупности меру поддержали к рассмотрению 19,33% участников опроса.
25,3% выступили категорически против введения в стране налога на тунеядство.
Еще 24,99% участников считают, что государство должно стимулировать занятость, а не штрафовать тех, кто не работает. Это связано с тем, что у людей могут быть объективные причины для этого: отсутствие вакансий, домашние обязанности, уход за пожилыми близкими и так далее.
Еще 20,55% респондентов уверены, что прежде всего нужно создавать рабочие места.
Некоторые участники исследования Финансов Mail заявили, что «налог на тунеядство — это принуждение человека к труду против его воли». Другие опрошенные заявили, что «если уж вводить налог на тунеядство, то только для тех россиян, кто младше 40−45 лет и не работает сознательно».
Всего в опросе приняли участие свыше 12 тысяч россиян из всех регионов страны.
«Налог на тунеядство» был введен в соседней с Россией стране — Белоруссии. В соответствии с белорусским законодательством те, кого признали «тунеядцами», должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. С октября текущего 2025 года граждан из «списка тунеядцев» помимо прочего обязали платить за ЖКХ по повышенному тарифу.