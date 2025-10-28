Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос показал, сколько россиян поддерживают налог на тунеядство

Каждый пятый опрошенный россиянин поддерживает налог на тунеядство, показал опрос Финансы Mail.

Алексей Зотов
Обозреватель
Источник: Freepik

В октябре 2025 года снова в общественной повестке всплыло обсуждение так называемого «налога на тунеядство». Против этой меры высказался министр труда и социальной защиты Антон Котяков, отметив, что «внутренне его не поддерживает».

Каждый пятый опрошенный россиянин поддержал введение в России налога на тунеядство, более четверти высказались категорически против.

Только 9,79% поддержали идею ввести такой налог полностью. Почти столько же — 9,54% — при условии, что будут предусмотрены исключения для социально незащищенных сограждан. В совокупности меру поддержали к рассмотрению 19,33% участников опроса.

25,3% выступили категорически против введения в стране налога на тунеядство.

Еще 24,99% участников считают, что государство должно стимулировать занятость, а не штрафовать тех, кто не работает. Это связано с тем, что у людей могут быть объективные причины для этого: отсутствие вакансий, домашние обязанности, уход за пожилыми близкими и так далее.

Еще 20,55% респондентов уверены, что прежде всего нужно создавать рабочие места.

Некоторые участники исследования Финансов Mail заявили, что «налог на тунеядство — это принуждение человека к труду против его воли». Другие опрошенные заявили, что «если уж вводить налог на тунеядство, то только для тех россиян, кто младше 40−45 лет и не работает сознательно».

Всего в опросе приняли участие свыше 12 тысяч россиян из всех регионов страны.

«Налог на тунеядство» был введен в соседней с Россией стране — Белоруссии. В соответствии с белорусским законодательством те, кого признали «тунеядцами», должны ежегодно уплачивать в казну сбор в размере 20 базовых величин. С октября текущего 2025 года граждан из «списка тунеядцев» помимо прочего обязали платить за ЖКХ по повышенному тарифу.